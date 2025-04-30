DELOVI 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Ovo je kompletan spisak ulica, isključenja počinju u 6 sati

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Stari grad
8.30 - 14 časova
BUL VOJVODE BOJOVIĆA: BB,BB,BB,BB,BB,14-14,
Palilula
8.30 - 14 časova
BRAĆE GRIM: 2-2,6A-12,1-3A, CVIJIĆEVA: 78-90A,96-96,73-89, DALMATINSKA: 61-67, DRAŽE PAVLOVIĆA: 22A,27-33, LJUBE DIDIĆA: 8-8, LJUBOMIRA STOJANOVIĆA: 32-38, STANOJA GLAVAŠA: 32-38, STANOJA STANOJEVIĆA: 4-8,1-7F/8, STEVANA MUSIĆA: 2-2,1-5, ZDRAVKA ČELARA: 6-6,
6 - 9 časova
Naselje BORČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2G, GOMIONIČKA: 1-7,13-21, LOMNIČKA: 2-6,1-7, MELENAČKA: 11, MIHAILA ŠOLOHOVA: 67B, MOKRINSKA: 158-158Z,15, STOJANA KOVACEVICA: 64,1-7, VLADIKE RADA: 1-7,11,15-21,25-25B,29,161, ZRENJANINSKI PUT: 160-168,172-174,159-161E, Naselje BORČA - Mali Zbeg: HANPIJESACKA: 2-8,1, Naselje BORČA - Mali Zbeg: STOJANA KOVACEVICA: 2-16,20-24,13-19, Naselje BORČA - Pretok: MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2, MOKRINSKA: 2A-4,8-16,20-24A,28-34, Naselje BORČA Mali - Zbeg: KARLOVACKE MITROPOLIJE: 2-6, Naselje BORČA - Mali Zbeg: IGUMANA STEFANA: 2-18,1-3,7-17,21-25A,
Palilula
9 - 14 časova
Naselje Krnjača: BOLJETINSKA: 25B,51,75, UZDINSKA: 40G,15A,25-25V,39E, VRANOVAČKA: 75A,79,
Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANJ: AVALSKA: 268-272,278-280A,286-290,300,306B,310,340-342A,271A,283-283A,291-293A, AVALSKA 1 DEO: 5,9-11, AVALSKA 2 DEO: bb,2-8,14-26,7-25, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLJU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb,
Rakovica
8.30 - 12 časova
BORSKA: 74-76,41-41Ž, SRPSKIH UDAR BRIGADA: 6-6,11-17, VUKASOVIĆEVA: 40,46-48,62-66,70,21A-21Đ,33-43,47, Naselje KANAREVO BRDO: ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 4,24-98,1,7-37,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
DUŠANA VUKASOVIĆA: BB,BB, JURIJA GAGARINA: 152-168V,186-196,
Grocka
9 - 14 časova
Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Mladenovac
9 - 14.30 časova
Naselje JAGNJILO: JAGNJILO: ,BB,6,12,44A-44B,62,82A-84G,88,92B-94A,112B,144,148B,154,164,168-170A,180,192-192B,210,216,222A-224,260,274,284,314-322,350A,396-396A,414,422,458,464,484,492,496,500A-500B,512,528A-530A,542A,556,564A,586,1860,1-5,9,25,45V,79,83A,91B,105A,115,185A-185B,223A,229,247A-249,273-277,325,353B,395,399,409,417A,429,449,475,495A,545A,555V,559A-559B,567A,571,577A,2547, RADOJA L KNEŽEVIĆA: 100A, Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 86, NOVA 90: 9, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): LJUBE DAVIDOVIĆA: 96,49, Naselje RABROVAC: CRKVENOŠKOLSKA: 24-28,9-11, GLIŠIĆA PUT: 1, HILANDARSKA: 24,11, KLASOVAČKA: ,2-4,10,334A,1,5-17,33-35,47,65A,311, KNEZ-MIHAILOVA: ,18,44-46,17, LOLINA: 9-11, MAROŠEVAČKA: 4,24,13,37, NEDIĆA PUT: 7-9, PAVKOVIĆA PUT: 6,7, PRINCA TOMISLAVA: bb,4-28,11,37-51,55-69, RABROVAC: ,2,6,12,86A,94,106,178,188,200A,260-260B,290-292,318A,360-362,3-7,19,25-25,73,87,95A-97,119,213A-215,257A,261,345,361, SRPSKIH VLADARA: 16,46,9-11, SUVODOLSKA: 13, SVETOG DIMITRIJA: ,,bb,2-4A,36,1-3,7-29, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA-D: 14,
10 - 15 časova
Naselje SENAJA: LUG: 1,5-7, SENAJA: 2-2A,6,10,37A,81,
Surčin
8.30 - 13 časova
Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2, JEDANAESTOG OKTOBRA: 1, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADŽIĆA: 2-18,3-9,13-13A,
Lazarevac
9.30 - 13 časova
Naselje Petka - ul. Ibarski put 1-14 (od jezera "Očaga" do benzinske stanice "Marić")
Autor: D.B.