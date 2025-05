ŠTA ĆE BITI SA MEMORIJALNIM CENTROM U 'RIBNIKARU' Evo kako je zamišljeno da izgleda mesto stradanja u školi

Danas se obeležavaju dve godine od stravičnog masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", kada je trinaestogodišnji dečak ubica iz očevog pištolja ubio devetoro učenika i čuvara škole, a nekoliko njih i nastavnicu istorije ranio.

Druga godišnjica masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu obeležava se danas komemorativnim programom. Tokom celog dana građani će moći da polažu cveće i upale sveće u prostoru tišine u Ulici kralja Milutina, kao i da se upišu u knjigu sećanja u okviru prostorno-likovne instalacije O.POMEN.

Na Tašu, gde je posađen i memorijalni vrt za sve stradale u "Ribnikaru" biće postavljene skulpture golubice koje predstavljaju slobodu i gde će ljudi moći da ostave poruke za svako stradalo dete u ovoj školi.

Šta će biti sa memorijalnim centrom u OŠ "Vladislav Ribnikar"

Na dvogodišnjicu stravičnog masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" pokreće se i pitanje o memorijalnom centru za koji postoji plan da se napravi na mestu stradanja dece i čuvara škole Dragana.

Slavica Ševkušić iz Instituta za pedagoška istraživanja i jedna od članova radne grupe za izgradnju memorijalnog centra u OŠ "Vladislav Ribnikar" istakla je danas da su porodice angažovale multidisciplinarni tim, koji će uz saradnju sa radnom grupom i podrškom vlade Republike Srbije raditi na uspostavljanju memorijalnog centra.

- Taj proces je zamišljen kao jedan širok društveni dijalog. Napisane su programske smernice za raspisivanje konkursa, koji treba da bude dvostepeni, međunarodni. Taj urbanističko-arhitektonski konkurs bi uskoro trebalo da bude raspisan - kaže Slavica Ševkušić.

Ševkušić ističe da bi oko konkursa trebalo prvo da se slože sve porodice.

- Mi smo pitali sve ciljne grupe, počevši od primarnih - porodice i rodbine žrtava, pa preko zaposlenih u školi, učenika i bivših i sadašnjih, njihovih roditelja... Svi su bili pitani o ideji memorijalnog centra i šta bi on za njih značio - kaže Ševkušić.

"Očekujemo da konkurs bude raspisan ma jesen"

Memorijalni centar treba da pošalje društvu poruku i da bude jedna vrsta svetionika opomene i upozorenja da se ovako nešto nikada ne dogodi, ističe Ševkušić za Tanjug.

- Memorijalni centar u "Ribnikaru" iznad svega će promovisati univerzalne ljudske vrednosti i vrline koje su krasile dečicu i Dragana, kao i mlade iz Dubone i Malog Orašja. Memorijalni centar treba da bude svetionik koji će promovisati te vrline i prevenirati moguće nasilje u budućnosti - kaže Ševkušić.

Ševkušić kaže da očekuje da će na jesen biti raspisan konkurs za memorijalni centar.

- Porodice treba da dobiju dovoljno vremena da se usaglase oko toga kako one vide arhitektonsko rešenje i programski sadržaj, koji će jednoga dana, nadamo se biti u memorijalnom centru. Mi se nadamo da neće trajati dugo, kao što je to slučaj bio u Norveškoj na ostrvu Uteja, gde se memorijalni centar gradio devet godina, jer kao što vidimo, kultura sećanja ovde nije na visokom nivou, pa bismo želeli da to ipak što pre uradimo - izjavila je Ševkušić.

Autor: Jovana Nerić