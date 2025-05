KASNITE SA POREZOM?! DRŽAVA KAŽNJAVA I BEZ REŠENJA! Evo kako da izračunate dug pre nego što bude kasno!

Stručnjaci za porez ističu da je veoma važno da se ne kasni sa plaćanjem, s obzirom na to da svaki dan kasnije uplate nosi i visoke kamate. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza.

Zvezdana Pisarević, poreska savetnica, podseća da poreski sistem automatski zaračunava kamatu ako obveznik nije platio prvu ili bilo koju narednu ratu poreza na imovinu. Trenutna referentna kamatna stopa iznosi 5,75 procenata, što znači da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode 15,75 odsto na godišnjem nivou.

Ako se poreska prijava predaje sa zakašnjenjem, onda portal Poreske uprave iskaže kolika je kamata. Mesečna kamatna stopa dobija se kao jedna dvanaestina godišnje kamatne stope, ali je najbolje uzeti poresku karticu, na kojoj je kamata automatski iskazana i uvećati iznos za plaćanje za desetak dinara, jer stanje na poreskim karticama uvek pokazuje dug na jučerašnji datum – podseća Pisarevićeva.

Inače, trebalo bi znati da javni kalkulator poreskih kamata ne postoji, gde bi bilo moguće obračunati kamatu na poresko dugovanje.

– Budući da mnogim građanima još nisu uručena poreska rešenja za 2025, rate ovogodišnjeg poreza plaćaju u istom iznosu kao ratu za poslednji kvartal prošle godine. Kada budu stigla nova poreska rešenja, dužni su da plate razliku, ako im ove godine bude uvećan porez – dodaje Pisarevićeva. Ipak, trebalo bi podsetiti da je za godišnji porez na imovinu zakonodavac propisao kvartalne rokove plaćanja, što znači da se nepoštovanje propisanih rokova smatra neredovnim izmirivanjem obaveza. Tako, recimo, onim poreskim obveznicima koji nisu izmirili svoje obaveze ovih dana stižu opomene, a mnogi se pitaju da li Poreska uprava može da ih opominje i kažnjava ako nije izdala rešenje o visini poreza na imovinu za ovu godinu.

Nekretnine u Beogradu i dalje preskupe

– Porez se plaća u visini prethodne akontacije, čime je administracija sebe zaštitila, pa kada budu urađena nova rešenja, ta razlika će se doplatiti. To je sve uređeno Zakonom o poreskom postupku – navodi Pisarevićeva. Obveznici se često pitaju i kako to da baš ove godine, za razliku od ranijih godina, stižu opomene za neizmirene dugove po kvartalu, a ima i onih koji tvrde da nikada do sada nisu dobili opomenu za neplaćenu ratu poreza na imovinu.

– Sve je to po zakonu, a državi, očito, treba novac – dodaje ona, i savetuje građanima kojima porez nije previše velik da ga ipak plate na početku godine, u celosti, i time izbegnu plaćanje kamate zbog kašnjenja, opomene ili prinudnu naplatu.

Porez na imovinu plaća se, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate padaju uglavnom 15. u mesecu: u februaru, maju, avgustu i novembru. Do dobijanja poreskog rešenja, građani plaćaju iznos kao za poslednji kvartal 2024. godine, a razliku bi trebalo da uplate najkasnije do aprila, kada obično stižu poreska rešenja za tekuću godinu. U novim rešenjima iznosi poreza na imovinu biće uvećani u većini lokalnih samouprava, a među njima i u Beogradu, Aranđelovcu Novom Sadu, Prokuplju, Valjevu, Boru, Čačku, Nišu, Užicu, Pirotu, Vranju... Povećanje poreza na imovinu u 2025. godini podstaknuto je rastom cene kvadrata, pa tako, na primer, prema predlogu o stopi poreza na nekretnine za ovu godinu, porez za stan od 50 kvadratnih metara, u trećoj stambenoj zoni u Beogradu, biće veći za 600–700 dinara.

Autor: Iva Besarabić