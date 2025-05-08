AKO STANUJETE U OVIM DELOVIMA BEOGRADA, DANAS NEĆETE IMATI STRUJU: Detaljan spisak ulica u 4 opštine

EDB Beograd saopštila je da će stanari ulica u ove 4 beogradske opštine danas ostati bez struje zbog planiranih radova - Vračar, Palilula, Voždovac, Novi Beograd.
Evo spiska ulica:
Vračar
09:00 - 16:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: 27-41,45-51, NOVOPAZARSKA: 50-52,53, VOJVODE DRAGOMIRA: 14-18,11,23-31,
Palilula
08:30 - 14:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,56,60-64,25,47-57,2745, KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-60,1-25,65-75, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,2-24,1-49,95,101D-101R, VIŠNjIČKA: BB,BB,BB,110-128,132,91-113A, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-29,
Voždovac
10:00 - 12:00 KOSTE JOVANOVIĆA: 4-10,1A-9,
Voždovac
08:30 - 14:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 110-110B, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-4,1-9, MILOJA PAVLOVIĆA: 2-10A,1-13, MILOVANA MARKOVIĆA: 8-10A,16,1A-3A,7-17, PAUNOVA: bb,40-50,39-73, PAUNOVA 2 DEO: 2, Naselje BANjICA: BRANKA BULATA: 2-10,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 141-145a, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 1-5,9-15,
Autor: D.B.