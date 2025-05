Ministarstvo prosvete ukazalo je danas da je izvođenje nastave i polaganje ispita van sedišta fakulteta nezakonito, a povodom toga da su određene aktivnosti organizovane samo za jednu grupu studenata, ističu da je diskriminacija na fakultetima najstrože zabranjena.

Ministarstvo prosvete, povodom snimka koji se pojavio u javnosti, a koji implicira da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu izvođenje nastave i polaganje ispita na međunarodnim studijskim programima organizovao van sedišta fakulteta, najavljuje da će preduzeti sve radnje u cilju utvrđivanja činjenica i sankcionisanja takvog postupanja tog fakulteta, a u skladu sa ovlašćenjima iz člana 135. Zakona o visokom obrazovanju.

Osim što je nezakonito, kako se navodi u saopštenju ministarstva, to je i suprotno dozvoli za rad i akreditaciji koju taj fakultet ima.

U saopštenju se ukazuje da Zakon o visokom obrazovanju propisuje da se nastava i ispiti organizuju i izvode u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad i akreditaciji, kao i na daljinu, u skladu sa odgovarajućim saglasnostima.

"Organizovali ispite samo za studente na programima u saradnji sa Univerzitetom u Londonu"

"Ministarstvo prosvete ističe da je Republička prosvetna inspekcija 11. aprila 2025. godine izvršila vanredni inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada ove ustanove i utvrdila da je ova visokoškolska ustanova izvodila nastavu i organizovala ispite za studente na studijskim programima koje realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Londonu i Slobodnim univerzitetom u Berlinu. Izvođenje nastave i organizovanje ispita jeste obaveza fakulteta, ali je za svaku osudu činjenica da su te aktivnosti organizovane samo za studente međunarodnih studijskih programa, što predstavlja diskriminaciju", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, odredbama Zakona o visokom obrazovanju propisana je zabrana svih vidova diskriminacije, dužnost ustanove da organizuje predavanja i druge oblike nastave za sve studente, kao i pravo na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente.

Zabrinjava činjenica, navode iz ministarstva, koja proizilazi iz prikazanih snimaka, da je uprava Ekonomskog fakulteta, u cilju prikrivanja svog nezakonitog postupanja - organizovanja nastave van sedišta ustanove, pribegla krivičnom delu falsifikovanja službenih isprava, jer se ni u izjavi dekanke, ni u Dnevnicima održane nastave, odnosno zapisnicima o održanim ispitima, koji su dostavljeni Republičkoj prosvetnoj inspekciji tokom inspekcijskog nadzora, nije uneto mesto održavanja nastave, odnosno ispita.

Ministarstvo prosvete je stava da takvo ponašanje, ne samo da je u suprotnosti sa zakonom, već je i neakademsko i predstavlja kršenje Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

"Hitna reakcija organa i tela UB"

Stoga, ministarstvo očekuje hitnu reakciju organa i tela Univerziteta u Beogradu zaduženih za sprovođenje Kodeksa. "Ministarstvo podseća da u skladu sa zakonom takvi diskriminatorski postupci i kršenje zakona visokoškolske ustanove mogu rezultirati privremenom zabranom obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno izvođenje studijskog programa, poništavanjem neregularno organizovanih ispita i krivičnim i/ili prekršajnim prijavama protiv visokoškolske ustanove i odgovornog lica ustanove", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, kršenje zakona može se sankcionisati i novčanim kaznama za prekršaj obavljanja delatnosti van sedišta i van objekata u kojima se obavlja delatnost od 200.000 do dva miliona dinara za ustanovu i od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi", navodi se u saopštenju.

Oglasio se Ekonomski fakultet

Nakon saopštenja Ministarstva prosvete oglasio se i Ekonomski fakultet, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom optužbi objavljenih na portalu Ministarstva prosvete od 8. maja 2025. godine za navodnu diskriminaciju i navodno falsifikovanje dokumenata, saopštavamo da je Ministarstvo prosvete početkom aprila zahtevalo dostavljanje Izjave odgovornog lica u vezi sa obavljanjem delatnosti visokog obrazovanja i organizacijom predavanja i drugih oblika nastave i održavanjem ispita u školskoj 2024/2025. godini po programima koje Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu realizuje po međunarodnim ugovorima. Ekonomski fakultet ima saradnju sa Univerzitetom u Londonu (Londonskom školom ekonomije) i Slobodnim univerzitetom iz Berlina. Uz Izjavu dekana u naloženom roku dostavljena je i celokupna relevantna dokumentacija, dok su izveštaji priloženi u formi u kojoj su dostupni u direktnom izvodu iz baze podataka. Do ovog trenutka postupajući inspektor po datom nalogu nije dostavio Fakultetu Zapisnik o inspekcijskom nadzoru, a mi smo, kao i do sada, spremni da odgovorimo na sva dalja pitanja koja Ministarstvo prosvete bude imalo ovim povodom. Osuđujemo neosnovane i netačne insinuacije i kvalifikacije iznete u saopštenju Ministarstva prosvete koje su zasnovane na neproverenim, duboko neistinitim i zlonamernim objavama tabloidnih medija. Skrećemo pažnju da smo već nedeljama ucenjivani uz pretnju objavljivanja spornih snimaka uz informaciju da će ista vest biti plasirana i kroz nemačke tabloidne medije. Odgovorno tvrdimo da je postupanje Ekonomskog fakulteta u potpunosti bilo u skladu sa propisima. Nastava na oba programa realizovana je u prostorijama Fakulteta sa izuzetkom perioda kada to više nije bilo moguće zbog poznatih okolnosti, te se tada prešlo na onlajn nastavu (u zakupljenim virtuelnim učionicama). Na osnovu dogovora koji je postignut sa partnerskom institucijom iz Nemačke, a u cilju stvaranja bezbednog okruženja za rad studenata na ovom programu, organizovane su i direktne konsultacije van Fakulteta. Za studente Univerziteta u Londonu Fakultet, prema ugovoru, obezbeđuje pomoć u pripremi ispita, dok je organizacija samih ispita u nadležnosti partnerske institucije. Napominjemo da programi koji se realizuju u saradnji sa inostranim partnerima nisu bili pod blokadom studenata zbog svesti o mogućem ugrožavanju međunarodne reputacije naše zajedničke institucije. Posebno ističemo da je za nas neverovatno da Ministarstvo ne prepoznaje naše napore u cilju promocije kvalitetnih programa koji deluju u pravcu zadržavanja mladih ljudi u našoj zemlji. Ponuđeni programi su dostupni po daleko povoljnijim uslovima u odnosu na one istog ranga u inostranstvu, pri čemu Fakultet dodatno radi na obezbeđivanju komercijalnih stipendija za naše državljane. Kao jedini fakultet u zemlji koji poseduje prestižnu evropsku programsku akreditaciju, naše aktivnosti usmeravamo ka internacionalizaciji i međunarodnoj saradnji, čime jačamo kapacitete akademske zajednice u Srbiji. Takođe, smatramo da je ovo još jedan od vidova zloupotrebe institucija sa krajnje kontraproduktivnim dejstvom, imajući u vidu napore Fakulteta da normalizuje proces nastave u ovako teškim uslovima. Stičemo utisak da je namera da uvek kada se približimo potencijalnom rešenju, uslede aktivnosti koje nas guraju korak unazad, vode sistemskom uništavanju javnih univerziteta u Srbiji i ugrožavanju lične bezbednosti članova naše akademske zajednice. Iskoristićemo sva pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju povodom neistinitih tvrdnji i objava u medijima", stoji u saopštenju.

Nacionalno telo za akreditaciju sprovodi postupak spoljašnje provere

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta na visokom obrazovanju (NAT) obavestilo je Ministarstvo prosvete da će hitno sprovesti postupak spoljašnje provere kvaliteta Ekonomskog fakulteta u Beogradu, objavilo je danas Ministarstvo.

Postupak se sprovodi nakon što je Nacionalno telo primilo prijavu da je ta visokoškolska ustanova organizovala nastavu i polaganje ispita van prostorija odobrenih akreditacijom ustanove i akreditovanih studijskih programa, navodi se na sajtu Ministarstva.

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta na visokom obrazovanju je ocenilo da je time ozbiljno prekršena regulativa, zbog čega su izrazili zabrinutost.

"Izvođenje nastave van prostorija koje su odobrene u postupku akreditacije predstavlja ozbiljno kršenje Zakona o visokom obrazovanju i važećih standarda koji su propisani pravilnicima. Ovakvo postupanje, osim što narušava pravni okvir visokog obrazovanja u Srbiji, ugrožava i integritet akademskog procesa, kao i pravo svih studenata na jednake i kvalitetne uslove studiranja", pišu u obaveštenju dostavljenom Ministarstvu.

Autor: Dalibor Stankov