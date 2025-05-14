BEZ STRUJE DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju u 8 sati - pogledajte da li je vaša adresa na spisku

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u deset opština.
Isključenja počinju u 8 sati.
Stari grad 09:00 - 14:00
HERCEGA STJEPANA: 2-6,1-7,13, MIĆE POPOVIĆA: 2-6,12-16,1-15, MIHIZOVA: 2, SENjANINA IVE: 8-10,14-16,9, SVETOZARA MILETIĆA: 2-6,12,5-7, VENIZELOSOVA: 13, Naselje BEOGRAD: ŽORŽA KLEMANSOA: BB,16,20A-22C,19-27C,
Vračar 08:30 - 14:00
ALEKSE NENADOVIĆA: 15,19, KNEGINjE ZORKE: 10-16A,7-19A, KRUŠEDOLSKA: 2-2A, SVETOG SAVE: 16-18,10-12,20-22A,26-28,19-33A,37A-43,
Palilula 08:30 - 14:00
DUŠANA VASILjEVA: 2-6,10-12,16-18, HOZE MARTIA: 1-13, KAMČATSKA: 46,
Novi Beograd 10:00 - 15:00
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : BB,BB,1-13, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 85a-85B,91A-115Ž, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 44-44c,
Zemun 08:30 - 18:00
AUTOPUT ZA NOVI SAD: 180, BATAJNIČKI DRUM: 8F,18B,23-23V/5,
Grocka 09:00 - 11:00
Naselje VRČIN: AVALSKA: 2-2A,6-14,34,1B-5,23A, BOJANSKA: 4A, BRĐANSKA: 34, DRINSKA: 6-6A, DURMITORSKA: 2-4, GROBLjANSKA: 2-8,12-14,18-28,32-42,1,5-23,27, IVE LOLE RIBARA: 31A, KASAPOVAČKA: 10-10E,1-5A,9-11A, KRAJIŠKA: 2-4,8-14,24,34,3-13,19-33, KRAJIŠKA 1.DEO: 1-3,9, MIŠARSKA: 2-18C,1-7A,11-11A, SESVETSKA: 4-6,70A, SREMAČKA: 2-4,1-5, STANOJA GLAVAŠA: 2,12-36,40-54,58-80A,84-90,96-106,9-15,21A-37A,41,47-49,59-65,69-71,75-77V, STANOJA GLAVAŠA 1. DEO: 8, TAKOVSKA: 4,8-16,1A-3,7-23, ŽELEZNIČKA: 20,36,42,31, ŽELEZNIČKI PUT: 12-16,22,26-34,38A-40,7-27A,33,37-51, ZRINjSKA: 2-6,18-20,1,5-23,
Grocka 08:30 - 14:00
Naselje VRČIN: SAVSKA: 2-2A,8,14,7,29, ŠUMARSKA: 2,1-19,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60,7,13,21,27-27A,31,39A,51-51A,59-61,65-67A, BROVIĆ SELO: 10,156,163,187,191, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,18-18A,24A-30,34A,40A,46,78,106,122,128,164,170,176,186-190,1-7,17,27-27A,33-37,41,45-47,55,61-65,69-71,79-81A,95,125,129,171,177-179,191,195, ĐURĐEVIĆA KRAJ: 128B-128C,186, JOVANOVIĆA KRAJ: 158,162, KEDIĆ KRAJ: 17, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MIHAILOVIĆA KRAJ: 22B,144A, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, MIŠIĆA KRAJ: 54,39B-39C, NEDELjKOVIĆA KRAJ: 136, NEMA NAZIVA ULICE: 96,106,186,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 2A,6-8,12A,18A-20A,26,34,42-44,52-54,60,64-66,70A,76-78,1-5,15-17A,35,41,47,53,59,67,73-75A,79,83,133,149, SREDNjI KRAJ: 51, STANIŠIĆA KRAJ: 104,198, TANACKOVIĆA KRAJ: 119, VALjEVSKI PUT: 0,8,12,18-20,26-30A,34-42,48-54A,60,82,336,1-1,9-11,23-27C,31A-33,37,53,63,79,85,145, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 8,16,22,66,102,130,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 2A,20,24A,32,38,46,58-58A,70-72,82,86,96A,110-112,116,120-122,130-132,140-148,154,186-188,200,210,214-218,1-7,111-113,119,127-129,135,145,159,183,207,213,217,273, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,72-74,78,84,98,160,3-7A,71,75,79,85,97,107,143,151,159, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,14,30A-32,84,94A-100,104,114,21,33-37, BROVIĆ: 0,24,213, KOD DOMA: 0,6,1BB,1111, KOD GROBLjA: 28,11, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 0,1, PIROMAN: 0,55, SELO: 5, VALjEVSKI PUT: 2-8A,12,16-22,26-26,38-40A,52,146,7-9,13-17,21,27-31,43,49,145,1111BB, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 523, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,242,506-508,512,516-518,87,225,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 164A,176,222A,516-518A,522-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541, Naselje TRSTENICA: BIRČANSKI KRAJ: 222, ILIJE GOJKOVIĆA: 209A-209B,237A, KOD ŠKOLE: 166, SUVODANj: 8A,210,214B-218A,222G,228-228,1-1B,27A,65,197D,201-201C,207B-209C,213-219,227-229, TRSTENICA NEMA NAZIV: 65,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje MEĐULUŽJE: CANKAREVA: 4, IVANA MILUTINOVIĆA: 77,81,107,111,2891, MEĐULUŽJE: 48,89,95, MILOVANA ILIĆA: 22, ORAŠAČKA: 2-4,8-12,1-1A,7,13, PAJE JOVANOVIĆA: 9D,13,17,35-39, PERIŠIĆA PUT: 20, STEFANA NEMANjE: 53, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: ,20,1-3,13-15,19-25,29-33, SUVOBORSKA: 29, UŽIČKA: 12B-16,20-24,34,3-9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 18,109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 2-6A,1,65, KOLUBARSKA: 36, MALI PROLAZ: 76, OHRIDSKA: 9A, PAJE JOVANOVIĆA: 2-4,1-9B,25-27,33, SUVOBORSKA: 18-40,46,50,11-21,25-25A,
Surčin 08:30 - 13:00
Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2, JEDANAESTOG OKTOBRA: 1, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADžIĆA: 2-18,3-9,13-13A,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naseljeno mesto Trbušnica, zaseok Velike Košare.
Autor: A.A.