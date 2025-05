KRAJ JEDNE ERE: Stari Savski most odlazi u istoriju

Posle više od osam decenija, jedan od nekoliko mostova preko reke Save u Beogradu, odlazi u istoriju.

Gradske vlasti ranije su saopštile da se Stari savski most ruši zbog projekta ‘Mali metro‘ i da će na njegovom mestu biti postavljen novi.

Pink.rs je na licu mesta i donosimo vam fotografiju sa lica mesta.

Podsetimo, stari savski most postavljen je 1942. godine, a izgradila ga je nemačka firma tokom Drugog svetskog rata.

Prvobitno je trebalo da premosti Tisu, reku u Vojvodini, ali su Nemci promenili plan i konstrukciju preusmerili u Beograd.

Od nacističkog miniranja spasao ga je 1944. godine učitelj Miladin Zarić.

Na teritoriji Beograda ima 10 mostova, od kojih osam premošćuje Savu, a dva povezuju obale Dunava.

Stari savski most je uz Brankov most do sada bio jedini u strogom centru grada koji je povezivao stari i novi deo srpske prestonice koji su dnevno prelazile hiljade ljudi.

Aktivisti Inicijative Most ostaje organizovali su niz protesta od početka zatvaranja mosta novembra 2024, a povremeno je bilo i incidenata sa policijom.

Autor: D.B.