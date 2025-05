VELIKA PROMENA ZA BEOGRAĐANE: Sada će se drugačije plaćati grejanje - Saznajte kako će izgledati novi računi

"Beogradske elektrane" pripremaju se za početak naplate grejanja po potrošnji.

Izvršna direktorka u tom beogradskom javnom preduzeću Ivana Kalanja rekla je za Javni servis da sve podstanice u Beogradu imaju kalorimetre. Raspodela onoga što se potroši deliće se sa brojem stanova, odnosno njihovom kvadraturom, objasnila je Kalanja. Ova godina je prelazna, a obračunski period za grejanje počinje od maja.

Na adrese Beograđana iz različitih delova grada stigla su obaveštenja da će ubuduće plaćati grejanje po potrošnji, a ne kao do sada prema zagrevanoj površini.

Izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije u "Beogradskim elektranama" Ivana Kalanja rekla je za Javni servis da odavno postoje zahtevi da se pređe u naplatu po potrošnji.

- Grad Beograd i elektrane su to vrlo pažljivo i postepeno radile, pa smo dobili malo ubrzavanja, nekako fazno radimo. Do sada, otprilike 17 odsto stambenog fonda u gradu Beogradu je u naplati po potrošnji. To su one zgrade koje su od 2010. imale ugrađene uređaje za merenje sopstvene potrošnje u svom stanu. I to tako funkcioniše - rekla je Kalanja.

Zgrade koje su dobile informaciju nemaju ugrađene kalorimetre. Stigla su obaveštenja da će se sledeće grejne sezone drugačije obračunavati grejanje.

Sve podstanice u gradu imaju kalorimetre

Kalanja napominje da je nadležnost Beogradskih elektrana do podstanice, do kalorimetra i do uređaja za merenje.

- Sve podstanice u gradu Beogradu imaju kalorimetre, odnosno uređaje za merenje svih onih stanova koji se greju iz te podstanice. Znači, teoretski u svim zgradama, u svim podstanicama bismo mogli da pređemo u naplatu po potrošnji, a onda raspodela toga što je očitao kalorimetar ide dalje po površini stambenoj, po zagrevanoj površini svakog stana. Sve to što se očita na kalorimetru se deli - objašnjava Kalanja.

Međutim, u Beogradu deo stambenog fonda je star, bez izolacije, gde su potrošnje energije veće od prosečnih.

- Cena po kvadratu je formirana prema prosečnoj potrošnji stambenog fonda. Za ovu sada fazu i za korisnike koji su dobili obaveštenja, to je 1.386 podstanica u gradu Beogradu - dodaje Kalanja.

Ta obaveštenja su dobili delovi Zemuna, delovi Novog Beograda, Konjarnik takođe.

- Mi pratimo već 10 godina potrošnju po svim tim kalorimetrima. Uzete su one podstanice koje imaju otprilike istu potrošnju prema prosečnoj po kojoj se cena grejanja po kvadratnom metru računa. Da li će plaćati po kvadratu ili po potrošnji, račun će biti sličan, skoro isti - navodi izvršna direktorka.

Kada će se izvršiti presek, kako će izgledati uplatnica Infostana



Na računu Infostana postoji stavka na kojoj piše – grejanje. Za stan od 50 kvadrata, na primer, iznosi 144 dinara po kvadratnom metru.

Kalanja kaže da je ova godina prelazna. Obračunski period počinje od 1. maja.

- Sve ono što se plaća – maj, jun i jul – to je praktično akontaciono plaćanje za narednu zimu. Mi sad već plaćamo akontaciju. I sada smo plaćali to po kvadratu svi, uključujući i moju zgradu, koja ove godine prelazi u tu naplatu po potrošnji. Cena je sad formirana drugačije, iz fiksnog dela koji je angažovana snaga, odnosno instalirana snaga vašeg stana i varijabilnog dela koji zavisi od potrošnje energije u toj zgradi. A cenu po kvadratu, paušalnu, kad smo računali – računali smo uvek na godišnjem nivou, znači sve ono što se potroši tokom cele grejne sezone i delili na 12 meseci i dobijali ravnomerne račune - objašnjava ona.

Fiksni deo biće jednak 12 meseci

Sada ćemo na računima, kako kaže, imati fiksni deo koji je jednak 12 meseci, cena po kvadratnom metru na godišnjem nivou podeljena na 12 meseci, navodi Kalanja.

- Drugi deo, varijabilni, ove godine za ove zgrade koje prelaze u naplatu po potrošnji i dalje ćemo jedan deo akontaciono plaćati, u periodu maj, jun, jul, avgust. Kad dođe novembar, odnosno prvo očitavanje, u oktobru je prva potrošnja, u novembru račun, na računu će, na poleđini računa Infostana, korisnici videti koliko kilovat-sati su platili u ovom periodu – maj, jun, jul, koliko su potrošili u oktobru. I praktično celu ovu prvu prelaznu sezonu mi ćemo i dalje plaćati ravnomerno, ali istovremeno ćemo dobijati svakog meseca koliko smo stvarno potrošili kilovata - navodi Kalanja.

Šta je deo obaveze stanara

Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da plaćate onoliko koliko tačno potrošite, Kalanja kaže da je to sada deo obaveze stanara.

Podseća da su Ministarstvo energetike i Grad Beograd ušli u projekat sa EBRD-om, kada je ponuđeno stanarima da se zgrade "obuku, ušuškaju", da se postave delitelji na sva grejna tela u zgradi i da praktično tih 10 godina, dok je otplata cele te investicije zgrade, račun bi bio isti i onda ide ušteda.

Plastično je objasnila da slavinu u stanu ne zameni vodovod, zamenite je sami.

- Ova prelazna godina, dok svi shvatimo gde smo i šta smo, biće prilično ravnomerna, kao i do sada, s tim što će od novembra na računima da se vidi. Ne raduje se niko neravnomernim računima - zaključila Ivana Kalanja.

