PRITISAK DIVLJA, GLAVA PUCA! Lekari iz noći u noć padaju s nogu od posla, telefon Hitne ne prestaje da zvoni: Jedna stvar SPASAVA ŽIVOTE!

Srbija trenutno beleži ozbiljne vremenske oscilacije koje umnogome utiču i na zdravlje građana, a taj uticaj nikako ne mora biti bezazlen. Dežurne lekarske službe beleže veliki broj poziva ljudi koji su imali problema sa pritiskom, a bilo je i prijema usled srčanih smetnji, pa i infarkta.

Relativno brze promene vremena i nagli prelazak iz toplog u hladno, odnosno vremenske oscilacije, negativno utiču kako na zdrave ljude, tako i na hronične bolesnike, a mi se ponovo nalazimo u jednom takvom periodu koje diktira brojne zdravstvene poteškoće.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su u noćnoj smeni 96 puta, a od toga je 17 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i onkološki pacijenti.

Veliki broj pregleda na VMA

Profesor doktor pukovnik Miomir Šarac, glavni dežurni hirurg istakao je da je na Vojnomedicinskoj akademiji ( VMA) zabeležen veliki broj pregleda u toku jučerašnje smene.

- Znači, jedno izuzetno zahtevno dežurstvo, pogotovo za naše kolege interniste. Čak 350 pregleda su obavili internisti, dok je 350 bilo pregledano od strane hirurga. Dosta posla za kardiologe, pogotovo za interventne kardiologe. Imali smo 12 prijema u Kliniku za urgentnu pomoć i rešavali su 6 akutnih infarkta. Najviše je posla bilo za interniste, a najviše su se javljali hronični pacijenti, kao i kardiološki. Da li je to zbog ne uzimanja hronične terapije ili vremenskih prilika ili kombinacije jednog i drugog koristimo priliku da savetujemo naše pacijente da redovno uzimaju svoju hroničnu terapiju ili posećuju svog doktora - rekao je doktor Šarac za RTS.

Vremenske oscilacije mogu izazvati ozbiljne probleme

Nagle vremenske promene ili one koje se izmene u samo nekoliko dana nazivamo vremenskim oscilacijama, a njihovo delovanje na ljudski organizam može doneti niz poteškoća kako ljudima koji su potpuno zdravi, tako i onima koji već imaju neke tegobe.

Između ostalog, mogu se javiti glavobolje, hipertenzija, nervoza, razdražljivost, nagle promene vremena doprinose poteškoćama oko krvnog pritiska i mogu zadati dosta muke osobama koje imaju hronične zdravstvene probleme.

Lekari apeluju da je neophodno uzimati terapiju na vreme, izbegavati fizički napor, ali i javiti se na vreme na pregled ukoliko osetite probadanje, nedostatak daha, lupanje srca...

Nestabilno vreme i narednih dana

Iako je maj mesec Srbija beleži izuzetno hladan vremenski period, a nepogode su po broju dana svakako premašile one tople majske, na koje smo navikli do sada. Taman kada se pomislilo da će uslediti predah od kiša, ispostavilo se da nam tek predstoje obilnije padavine.

Ipak, danas je samo uvertira za ono što predstoji jer, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ( RHMZ), očekuje se umereno do znatno oblačno sa pojavom kiše i lokalnih pljuskova ujutru i delom prepodneva u Vojvodini, na istoku i jugoistoku Srbije. U ostalim krajevima uglavnom suvo uz sunčane intervale.

Već od sutra vremenska prognoza se značajno razlikuje. Očekuju se pljuskovi i grmljavine koji će lokalno biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme.

Petak će biti najnestabilniji dan u severnoj i centralnoj Srbiji, pa RHMZ napominje da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Dakle, situacija će umnogome zavisiti od dela Srbije. U severnim i centralnim krajevima izražen je rizik od pojave jakih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, dok će na jugu Srbije pljuskovi biti ređa pojava.

Novo zahlađenje

Drugim rečima, nastavlja se period sa čestim padavinama, a sledi i novo zahlađenje.

No, neophodno je napomenuti da će one postati dugotrajnije i obilnije - u subotu najpre na jugoistoku Srbije (preko 30 mm za 24 h), dok se u nedelju i početkom naredne sedmice, u periodu od 25. do 29. maja, očekuje širenje padavinske zone sa juga i istoka preko centralnih predela ka zapadu uz pad temperature.



S obzirom na rizik od produženog (dugotrajnijeg) perioda sa padavinama, savetuje se redovno praćenje meteoroloških upozorenja, koja će se po regionima izdavati do 72 časa (do 3 dana) unapred, izvestio je RHMZ.

Autor: D.B.