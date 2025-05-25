ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK! Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.
Zvezdara 08:30 - 14:00 DIMITRIJA TUCOVIĆA: 36-40V/2,46-50,60-70,74, MARKA OREŠKOVIĆA: 28-32,42,50-52,60,15,19,23-27,53, MILANA MILIĆEVIĆA: 2, TOPLIČKA: 24-30,25-37, VOJVODE SAVATIJA: 16A,23,27,
Rakovica 09:00 - 15:00 GODOMINSKA: 4,5, KATARINE HOLECEV: 2-4,8-16,1-5, KNEZA VIŠESLAVA: bb,bb,bb,31-31N,57, LUKE VOJVODIĆA: bb,2-4I,1-39, MILADINA PETROVIĆA: 2-16,1-15, MILE DIMIĆ: 34-36,40-42B,52-64A,11-35A, PATRIJARHA JOANIKIJA: 6-8,2-20,7A-7Ž,11A-19B, PILOTA M PETROVIĆA: BB,68-72D,33-35, S.MLADENOVIĆA-MIKA: 2a-2a,22-22A,26-44,48-50,33, SLAVKA RODIĆA: 2-2V/8, TUNELSKA: 2-20,15, Naselje BEOGRAD: BOŽIDARA TIMOTIJEVIĆA: 1-15, Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: 10-24,32,11B-15B, Naselje KNEŽEVAC: SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 38,94-98, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 38, ALIJE ALIJAGIĆA DRUGI PRILAZ: 2-4, BOŽA BAUCALA: bb,2-16,38-50,1-35, GEORGIJA OSTROGORSKOG: 26,1-31A , GOČKA: 59A-59E, JAGODINSKA: 15B-21, MILORADA DRAŠKOVIĆA: 4-12,36-48, MILOŠA TENKOVIĆA: 2-12, MRAKOVIČKA: 51-51 V, NIĆIFORA NINKOVIĆA: 62-62,66-124,3-5,45-91, OMLADINSKO ŠETALIŠTE: 4-6,1A-1B, PETRA JOVANOVIĆA: 2A,1-5, RASINSKA: 1-3,7-9, ŠUMARICE: 2, TUZLANSKA: 12-14A,18,9-19V, Naselje SENjAK: HUMSKI PUT: 24,
Novi Beograd 08:30 - 10:30 DR AGOSTINA NETA: 1B-1V,
Novi Beograd 09:30 - 11:30 JURIJA GAGARINA: 253-253,257-257,263-263,267-267,273-273,
Autor: D.B.