Šapić: Prečišćivači vazduha od 1. septembra u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će prečišćivači vazduha od 1. septembra biti u svim predškolskim ustanovama, vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Tako će biti realizovan projekat koji je inicirao gradonačelnik Šapić pre dve godine.

– Projekat najavljen pre dve godine, nažalost, dugo je trajao, kako to obično biva sa javnim nabavkama, zbog obaranja nabavke i žalbi. Ali, kako sam i ranije govorio, to što negde ima problema ne znači da ćemo odustati ni od jedne stvari za koju verujemo da je dobra i ispravna. Očekujemo da će do 1. septembra biti isporučeno i instalirano 11.500 prečišćivača u svakoj prostoriji vrtića, osnovnih i srednjih škola u Beogradu – rekao je Šapić.

On je izrazio nadu da će biti onako kako je u ugovoru navedeno, a to je šezdeset dana za isporuku i montiranje, uz garanciju od pet godina.

– Grad će na sebe preuzeti održavanje tih aparata i zamenu filtera, zato što želimo da oni stvarno rade – kazao je Šapić.

Istakao je da je ovo jedna od važnih socijalnih mera koja će znatno rasteretiti budžete roditelja, koji su se do sada uglavnom sami organizovali i kupovali prečišćivače.

– Dok sam bio predsednik opštine Novi Beograd, obilazio sam osnovne škole na teritoriji Opštine i video sam da pojedina odeljenja imaju prečišćivače koji su kupovali sami roditelji preko odeljenskih zajednica. Od sada o tome više neće morati da brinu jer će 11.500 prečišćivača biti u isto toliko odeljenja u svim vrtićima i osnovnim i srednjim školama i to je nešto što nema nijedan grad veličine Beograda. Sa svim socijalnim merama koje sprovodimo u Gradu, od đačke pomoći, preko vaučera, vrtića, besplatnih bazena, besplatnog prevoza i drugih, konačno sprovodimo i ovu meru. Prečišćivači vazduha će učiniti kvalitetniji i zdraviji boravak naše dece u školama i vrtićima – rekao je Šapić.

Gradonačelnik Šapić je ovom prilikom obišao i radove na rekonstrukciji Osnovne škole „Oslobodioci Beograda” i naveo da oni teku po predviđenoj dinamici.

– Očekujemo da će 1. septembra škola biti spremna za polazak osnovaca. Ove godine se obeležava 65 godina otkada je škola napravljena i nažalost nikada nije sređivana. Nakon rekonstrukcije to će sigurno biti najbolja škola u Beogradu – istakao je Šapić.

Događaju su prisustvovale zamenica gradonačelnika Vesna Vidović, sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić i direktorka ove osnovne škole Radica Karović.

