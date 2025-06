Pomoć države za penzionere! Gradska opština Stari grad organizuje izlete: Evo do kada možete da se prijavite

Izleti uključuju prevoz, vodiča, obilaske znamenitosti i ručak.

Gradska opština Stari grad pokrenula je novi ciklus programa besplatnih jednodnevnih izleta namenjenih penzionerima sa teritorije ove opštine, za koje prijave traju do kraja juna, a vrše se u Uslužnom centru GO Stari grad, ulaz iz Nušićeve ulice, rekao je Radoslav Marjanović, predsednik GO Stari grad.

Prema njegovim rečima, svi zainteresovani seniori mogu da se prijave u Uslužnom centru opštine, gde ih očekuje jednostavna i brza procedura potrebno je samo da ponesu ličnu kartu, a na licu mesta mogu odabrati jednu od više ponuđenih destinacija.

"Izleti obuhvataju organizovan prevoz, vodiča, obilaske kulturno-istorijskih znamenitosti, kao i ručak i slobodno vreme u prirodi, rekao je Marjanović.

Kako je naveo, prijave traju do kraja juna, a broj mesta je ograničen, pa se pozivaju penzioneri da se prijave što pre.

"Cilj programa je da seniori, uz bezbednu i dobro organizovanu logistiku, imaju priliku da putuju, druže se, steknu nova poznanstva i bolje upoznaju Srbiju, rekao je Marjanović.

Za sve dodatne informacije, kako je rekao, na raspolaganju je tim Uslužnog centra GO Stari grad, koji stoji na usluzi svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

"Ovog puta u ponudi su destinacije: Topola, Smederevo, Bačka Palanka, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, Šabac, Srebrno jezero i Palićko jezero, rekao je Marjanović.

Kako je dodao, do sada je kroz ovaj opštinski program prošlo pet hiljada najstarijih Starograđana.

"Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu društveno povezivanje, aktivan stil života i bolji kvalitet slobodnog vremena", rekao je Marjanović.

Autor: S.M.