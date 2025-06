NOĆAS SE USIJALI TELEFONI HITNE POMOĆI: Puna toksikologija na VMA

Dežurne ekipe Hitne pomoći su intervenisale ukupno 129 puta, od toga 36 intervencija je obavljeno na javnim mestima.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći bilo nekoliko lakših saobraćajnih udesa i jedan teži, ali bez ozbiljnije povređenih učesnika. Prema izveštaju Hitne pomoći, biciklista starosti 45 godina oboren je sinoć u 19.35 u ulici Trešnjin cvet.

- On je sa teškim telesnim povredama kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na reanimaciju. Protekle noći do jutros u 06.00 časova, dežurne ekipe su intervenisale ukupno 129 puta, od toga 36 intervencija je obavljeno na javnim mestima. Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su kolima Hitne pomoći vožene na odeljenje toksikologije VMA na detoksikaciju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i to hipertenzičari, astmatičari, psihijatrijski i kardiološki pacijenti - navode u Hitnoj.

Autor: Jovana Nerić