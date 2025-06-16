PROVERITE DA LI STE NA SPISKU: Danas bez struje ovi delovi Beograda

EDB Beograd za danas je planirala radove u 7 beogradskih opština pa će ulice sa spiska ostati bez struje.
Voždovac
09:00 - 14:00 RADE KONČARA: 2B-4,8-10,22,1-11,21-25,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2-8, OSLOBOĐENjA 3 DEO: 2-4,1, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 2-6,1A-11,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 ĐORĐA STANOJEVIĆA : 2,1A, MILUTINA MILANKOVIĆA: BB,94-100,104-104,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 242E,280A-280B,219, BRDO: 198,214-218,222,226-228A,232,238-244,258-266A,280-280A,354-356,366,412,191C,215,221-221A,225,231,235-245,255,259-263,355-359,371,411, ĆANIĆA KRAJ: 442,522, CIGANI: 370-372,398,406A-406C,410A,418,135,327,373,383,395, DONjI KRAJ: 2,54A-54C,68,116,346,370,416,440-446,452-454,464,468-470,474-476A,494-496,500-510,514,520,524-526,530-530A,538C-540A,544-544A,550,556-560,564,568-570,574-576,580,588-590,598-600,652-654,658,666-674,680-686,690-690A,694-696,1,5,21,65G,83A,95A,195D,405,417C,427B,441,445-451,457-459,465,471A-475,487,493A-497,501,507-517,521,525-531,543-545,549-553A,557,561-571,579-589A,597,613G-617,629-629A,647,651-653,657-659,663-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 692, GORNjI KRAJ: 0,472, GRABOVAC: 2,1, KOD ŠKOLE: 554, KOD T.S: 679, MATIĆA PUT: 218,256, MUZIČKA KOLONIJA: 320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,333,367,371,377,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,386,400,664,259-259A,279-279B, VIDANSKI KRAJ: 444,87,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BATAŠEVAČKA: 8-14,18,22,26,30,1-19,23-25,29, SIME MATAVULjA: 32,37-39,43,49-51,59, VARDARSKA: 29,
Surčin
09:00 - 17:00 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac: naselja-Nanomir, Donji Mušić i zaseok Lipe u Vračeviću.
09:00 - 15:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto sela Kalenić zaseok Rainovača prema Mlaki.
Autor: D.B.