DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ulice u ovih 6 opština

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Palilula
09:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 70-78, Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-104A,120-124,87,103-105, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 108-116A, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,
Čukarica
09:00 - 15:00 Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: 24-26,31,
Novi Beograd
09:00 - 13:00 ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 75, MILUTINA MILANKOVIĆA: 46-52,
10:00 - 17:00 BELFORTSKA: 11-13,23, DUŠANA KRSTIĆA: 1-1, SURČINSKA: 40,50,90E-90ž,94-94V,9f-9P,17, Naselje NOVI BEOGRAD: KNjIGOVEZAČKA: 3,
Obrenovac
09:30 - 14:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNjI KRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB, KOD CRKVE: 2,11,1111, KOD MLINA: 30, KOD ŠKOLE: 2-8,12,16,1BB,7-7A,13,31,159, MIROSAVLjEVIĆA PUT: 2,8A-10A,3A,11A-17A,27, MUZIČKA KOLONIJA: 8,62-62B,104A-108A,112,116B-120,43A,53,57,63A,67A,83A,103,115A,119A,139,161D,167,173B,193B,1111, MUZIČKA ŠKOLA: 18-20,24A,54,58,64-66,72,92,98,102-104,108-110A,116B-118A,11-11A,27,41,55-59,63-65,69-87A,91,95-97,101,107-109,113A-115,119,123-135,139-149A,153-155A,165-167A,171-171,181-187,191-193C,197B, NEMA NAZIVA ULICE: 16, PLjOŠTARA: 2A-8,14-18,22-36,1-3,7-9B,13-35,39-71B,77,85, PLjOŠTARA 2.DEO: 20, PUT ZA ILIĆE: 4,8,18,22-24,34,38,11-11B,19, PUT ZA PRNjAVOR: 4A-6A,10,20-28,62,21,27-31,35-35A,61,269, SELO: 10, VIČENTIĆA KRAJ: 18, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 32, Naselje Grabovac: FILIMONOVIĆA PUT: 325,
09:00 - 17:00 Naselje UŠĆE: GOLA BARA: 22-26,30-42,52-58,1-1A,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 31, MILATOVICA: 17, Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 70A,11-13,67A,
00:00 - 00:04 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 2,
Lazarevac
08:30 - 11:00 Ulice: Kolubarski Trg 1-8, Janka Katića, Kneza Stanoja 1-17 i 2-26.
09:00 - 15:00 Naseljeno mesto sela Kalenić zaseok Rainovača prema Mlaki.
Autor: D.B.