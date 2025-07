STIGLI PRVI POBEDNICI DRŽAVNOG PRVENSTVA 12. SEZONE PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH!

Državno finale Plazma sportskih igara mladih za 2025. godinu svečano je otvoreno u Apatinu uz defile mažoretkinja i dece u narodnoj nošnji, koji su ponosno nosili table sa imenima gradova učesnika.

Od ukupno 10 sportova koji se igraju u okviru Državnog prvenstva, završena su prva tri takmičenja: NIS odbojka na pesku, Wiener Städtische Kup u rukometu i Millennium Team basket 3x3. Aptin je bio grad domaćin ekipama koje su došle iz: Apatina, Bača, Beograda, Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Lazarevca, Leskovca, Novog Pazara, Osipaonice, Pančeva, Petrovca na Mlavi, Prijepolja, Sombora, Umčara, Čačka i Šapca.

Pobedničke ekipe iz ovih disciplina obezbedile su plasman na Međunarodno finale koje će se održati u Splitu od 23. do 27. avgusta, gde će braniti boje Srbije i takmičiti se sa vršnjacima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Tokom takmičenja u Apatinu bilo je mnogo adrenalina, sportske borbe, ali i prijateljstva, osmeha i po koja suza radosnica. Program je krunisan svečanom dodelom medalja i priznanja na gradskom trgu, u okviru manifestacije „Apatinski riblji dani“, a finalno veče zatvorila je muzička zvezda Dragana Mirković spektakularnim koncertom.

Medalje i priznanja su dodeljivali organizatori, sponzori, naši proslavljeni sportisti kao i druge ličnosti iz javnog života: Dragan Đorđević, internacionalni odbojkaški trener i koordinator PSIM, Slobodan Popović, sportski direktor PSIM i legenda srpske atletike, Strahinja Stojačić, najbolji 3x3 košarkaš sveta po FIBA rang listi, Maša Janković, reprezentativka Srbije i evropska šampionka u košarci 2021, Uroš Borzaš, rukometni reprezentativac Srbije,Vladimir Cupara, rukometni golman i reprezentativac Srbije, Tatjana Medved, bivša rukometašica i članica Gradskog veća za sport i omladinu Grada Novog Sada.

Osvojene medalje nagrade NIS Odbojka na pesku:

Ženske ekipe NIS odbojka na pesku:

Prvo mesto - Lazarevac 1 iz Lazarevca

Drugo mesto - 1 Pionirke iz Novg Pazara

Treće mesto - Jagodice iz Apatina

MVP: Milica Zdravković (Lazarevac 1)

Muške ekipe NIS odbojka na pesku:

Prvo mesto - Blok 011 iz Beograda

Drugo mesto - Blok 011 2 iz Beograda

Treće mesto - Monster Blok iz Sombora

MVP: Petar Prokić (Blok 011)

Millennium Team basket 3x3

Ženske ekipe Millennium Team basket 3x3:

Prvo mesto - ČA Basket Čačak iz Čačka

Drugo - Joker iz Sombora

Treće mesto - Imperijum tim Leskovac iz Leskovca

MVP: Milica Petrović (ČA Basket)

Muške ekipe Millennium Team basket 3x3:

Prvo mesto - OŠ Jovan Popović, iz Kragujevca

Drugo Mlađi Šakali iz Kraljeva

Treće mesto - Banane iz Apatina

MVP: Lazar Perić (OŠ Jovan Popović)

Wiener Städtische Kup u rukometu

Ženske ekipe Wiener Städtische Kup u rukometu:

Prvo mesto - Gracije sa Dunava iz Apatina

Drugo mesto - Sloga iz Petrovca na Mlavi

Treće mesto - ORK Umčari iz Umčara

MVP: Milica Bakić (Gracije sa Dunava)

Najbolji golman: Lara Medved (Gracije sa Dunava)

Najbolji strelac: Milica Bakić(Gracije sa Dunava)

Najmlađa igračica: Anja Stevanović (RK Osipaonica)

Muške ekipe Wiener Städtische Kup u rukometu:

Prvo mesto - RK Metaloplastika iz Šapca

Drugo mesto - RK Dinamo iz Pančevo

Treće mesto - RK Omladinac iz Gornjeg Milanovca

MVP: Vuk Stojinović (Metaloplastika)

Najbolji golman: Luka Kostić (Omladinac)

Najbolji strelac: Luka Đorđević (Metaloplastika)

Najmlađi igrač: Marko Savić (Metaloplastika)

Dodeljene su i posebne nagrade za fer-plej: Veri Tomić (OK Lazarevac 2, odbojka na pesku) I Mihajlu Cvetković (RK Omladinac, Gornji Milanovac).

Nema stajanja – karavan Plazma Sportskih igara mladih se seli u Bor i Kruševac!

Naredna stanica karavana je Bor, gde će se od 7. do 10. jula održati takmičenja u disciplinama: Lino između dve vatre, Trka na 60 metara, Šah, Stoni tenis, Tenis i Odbojka. Deca iz 47 mesta iz Srbije će se takmičiti u Boru u gore navedenim sportovima.

Nakon Bora, Državno finale se nastavlja u Kruševcu od 12. do 15. jula, kada će se održati završna nadmetanja u malom fudbalu: Telekom Srbija Kup (2014. godište) – 13. Jul I Coca-Cola Kup (2010. godište) – 14. Jul. Grad Kruševac će ugostiti ekipe iz 11 mesta iz Srbije. Plazma Sportske igre mladih održavaju se od januara do avgusta svake godine i predstavljaju najveću amatersku sportsku manifestaciju za decu u Evropi. Igre imaju dugu tradiciju – organizuju se već 29 godina u Hrvatskoj, 15 godina u Bosni i Hercegovini, 2 godine u Sloveniji, dok je ova sezona 12. po redu u Srbiji. Od osnivanja do danas, kroz takmičenja u sve tri zemlje prošlo je preko 3.088.000 učesnika.

Kroz sport i druženje, kao i edukativne radionice Zero Waste u svrhu zaštite živovtne sredine i Planete jedine koju imamo, kao i kroz kampanju u saradnji sa Dunav osiguranjem “Pružam ruku ne podmećem nogu“, usmerenu protiv svih vidova nasilja, Sportske igre mladih nastoje da promovišu vrednosti poput razumevanja, prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja, pružajući mladima pozitivnu alternativu u odnosu na negativne uticaje današnjeg društva. Posebnu podršku manifestaciji pružaju istaknuti sportisti i sportski radnici, među kojima su Aleksander Čeferin, Johannes Hahn, Nasser Al-Khelaifi, Luis Figo, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Nemanja Vidić i mnogi drugi, kao i brojne svetske institucije, od kojih izdvajamo: MOК, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija kao i Kompanije Bambi a.d.,Coca-Cola HBC, NIS AD, Banka Poštanska Štedionica, Kompanija Dunav osiguranje AD, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Pobednici državnog finala iz svih gradova plasiraće se na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, gde će predstavljati Srbiju u velikom finalu u Splitu i družiti se sa vršnjacima iz regiona. Igre su zakon!

Autor: Nikola Žugić