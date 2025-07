Ništa više neće biti isto! Menja se sistem parkiranja u centru Beograda: Zaboravite na žutu i zelenu zonu

Ukoliko ne stanujete na opštini Stari grad, celodnevno parkiranje postaće nemoguća misija za one koji rade u strogom centru Beograda!

Po novoj odluci Sekretarijata za saobraćaj, od 14. jula, odnosno za 10 dana, uvodi se novi sistem PARKIRANJA u strogom centru Beograda! To znači i nove zone, a po prvi put bela! Područje opštine Stari grad ubuduće će biti podeljeno na ljubičastu, crvenu i belu zonu za parkiranje, koje će se naplaćivati svakog radnog dana i vikendom, i to subotom od 7 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 14 časova.

Dosad je u velikom delu Starog grada (Dorćol) postojala i Zelena zona, u kojoj je parkiranje moglo da se plati 3 sata, plus jedan dodatni. Takođe, u velikom delu centralne gradske opštine bila obeležana i Žuta zona (2 sata plus 1), ali od 14. jula više neće postojati.

Ljubičasta zona je proširena i obuhvata deo nekadašnje crvene zone na Starom gradu, a maksimalno vreme parkiranja je 30 minuta, bez mogućnosti produženja. Deo dosadašnje žute zone postaje crvena zona, sa vremenskim ograničenjem parkiranja od 60 minuta, uz mogućnost produženja za još 30 minuta. To znači da će svi koji dolaze u strogi centar morati da koriste javne garaže, ili da plate doplatnu kartu.

Na donjem Dorćolu formira ce nova – bela zona, koja obuhvata područje nekadašnje zelene zone. Vremensko ograničenje parkiranja u beloj zoni je 120 minuta, sa mogućnošću produženja za još 60 minuta. To, u prevodu znači da će Bela zona biti ono što je bila žuta, ali samo u donjim delovima, daleko od Terazija.

Sekretarijat za saobraćaj je saopštio da je redefinisanje parking zona na opštini Stari grad urađeno sna osnovu inicijative stanara i Opštine Stari grad, pri čemu uslovi za parkiranje stanara ostaju nepromenjeni.

Gradovi širom sveta usvajaju koncept održive urbane mobilnosti, sa ciljem podsticanja korišćenja javnog gradskog prevoza, biciklističkog saobraćaja i pešačenja, pri čemu se upravljanje parkiranjem sprovodi na način koji usmerava korisnike ka održivim vidovima prevoza.

Posetioci centralnih zona se upućuju na korišćenje javnog prevoza, koji je na teritoriji grada Beograda besplatan od 1. januara 2025. godine, ili na korišćenje javnih parking garaža i parkirališta ukoliko ipak žele da u centar grada dođu automobilom.

Korisnici koji se odluče da u centar grada dođu automobilom na raspolaganju imaju parking garaže Obilićev venac (805 parking mesta), Pionirski park (459), Zeleni venac (303), Masarikova (457), Rajićeva (450), Botanička Bašta (245), Palilulska pijaca (87), kao i parkirališta Kalemegdan (113), Vidin kapija (71), Donji grad (387) i Milan Gale Muškatirović (302), što je ukupno 3.679 parking mesta. navedeno je u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.

Autor: S.M.