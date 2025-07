USPEŠNO REALIZOVAN BESPLATAN ODBOJKAŠKI KAMP U BEOGRADU: Organizatori najavljuju da će ovo postati tradicionalna manifestacija

Izvor: Pink.rs, Foto: GO Voždovac | |

Od 1. do 7. jula 2025. godine, po prvi put u Beogradu i Srbiji, uspešno je organizovan besplatan odbojkaški kamp za devojčice i dečake, uz podršku Opštine Voždovac i Sportskog saveza Voždovac, u saradnji sa OK Voždovac i SC Star Velnes & Sport, koji je bio domaćin svih aktivnosti.



Ideja ovog projekta bila je da se svoj deci omogući pristup kvalitetnom sportskom sadržaju, bez ikakvih finansijskih barijera. Cilj je bio da se promoviše odbojka, podstaknu zdrave životne navike i pruži prilika mladima da se druže, treniraju i razvijaju kroz sport.

Kamp je okupio decu uzrasta od 12 do 17 godina, iz različitih krajeva Beograda i Srbije. Bilo je mesta za sve, kako za one koji prave prve korake na odbojkaškom terenu, tako i za one koji već treniraju u klubovima i žele dodatni razvoj.



U radu sa decom učestvovalo je osam trenera OK Voždovac, licenciranih i iskusnih stručnjaka iz oblasti odbojke, koji su sa puno posvećenosti radili individualno i grupno sa učesnicima.

Kamp je pohađalo 60 mališana, podeljenih u grupe prema uzrastu i nivou iskustva, kako bi svi imali priliku za kvalitetan i prilagođen trening.

Treninzi su se odvijali tokom sedam dana, u jutarnjim terminima. Svaki trening bio je pažljivo planiran, sa postepenim povećanjem obima i intenziteta, uz stalno praćenje napretka svakog deteta.



Deca su tokom kampa usvojila osnovne i napredne odbojkaške tehnike, kao što su prijem servisa, dizanje, smeč, blok, kretanje po terenu i timska komunikacija. Pored tehničkih veština, razvijali su i fizičku spremnost, samopouzdanje i sportski duh.

Veliko interesovanje, posvećenost dece i stručan rad trenera pokazali su koliko su ovakvi kampovi važni za lokalnu zajednicu i razvoj sporta među mladima.

Organizatori najavljuju da će kamp postati tradicionalna manifestacija, sa ciljem da svake godine okuplja sve veći broj mladih odbojkaša i odbojkašica.

Autor: D.B.