Još dva dana za besplatno testiranje u Beogradu: HPV i PAPA test bez zakazivanja i bez knjižice

Testiranje na HPV i PAPA test u Beogradu dostupno je do petka, 11. jula 2025. godine. Sve zainteresovane žene od 30 do 65 godina mogu se testirati naredna dva dana u Prijemnoj ambulanti Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” (ulica Dr Subotića starijeg 5), od 14 do 18 časova.

Rezultate testirtanja u Beogradu moguće je preuzeti nakon 11. jula, radnim danima od 13.30 do 15.30 časova.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), od kraja 2024. godine organizuje besplatno testiranje istovremenom primenom HPV i PAPA testa za 10.000 žena, starosti od 30 do 65 godina, sa teritorije Beograda i Niša. Do sada je mogućnost ovog istovremenog besplatnog testiranja iskoristilo oko 9700 žena.

U Nišu u Domu zdravlja (Vojvode Tankosića 15) u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, testiranje će se obavljati tokom jula, radnim danima od 7 do 20 časova, kao i vikendom od 7 do 13.30 časova. Zainteresovane žene mogu da obave besplatno testiranje uz lični dokument, bez prethodnog zakazivanja.

Zašto je važno da se testirate?

Testiranje na Humani papiloma virus i PAP test sprovodi se u cilju ranog otkrivanja premalignih i malignih promena na grliću materice. Namenjeno je ženama starosne dobi od 30 do 65 godina, izuzev trudnicama, ženama koje nikada nisu imale seksualni odnos, ženama koje su na lečenju od raka grlića materice i ženama kojima je hirurškim putem odstranjena materica ili grlić materice.

Testiranje treba da odlože žene koje su u menstrualnom ciklusu, kao i žene koje su u poslednja 24 časa imale seksualni odnos ili su koristile vaginalete.

Pored PAPA testa, kojim se otkrivaju promene na ćelijama sluzokože grlića materice (pregledom pod mikroskopom), radi se i HPV test, kojim se detektuje prisustvo Humanog papiloma virusa, primenom metode molekularne dijagnostike (PCR metodom). Ovo testiranje je izuzetno značajno, jer je upravo dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima Humanog papiloma virusa glavni uzročnik raka grlića materice.

Alarmantna statistika

U Srbiji se svake godine od raka grlića materice obole 1.163 žene , a život izgubi njih 459. Poslednji podaci Instituta “Batut" govore da se karcinom grlića češće javlja u uzrastu od 35. godine, ali najčešće od 50. do 59. godine.

Autor: D.B.