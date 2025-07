Aritonović: Ulažući u sport, ulažemo u zdravlje, vaspitanje i budućnost naše dece

Uspešno je završen još jedan „Letnji sportski kamp za osnovce 2025“, koji je u organizaciji Gradske opštine Čukarica i Sportske organizacije Čukarica tokom prethodne dve nedelje okupio više od 150 dece uzrasta od 7 do 14 godina.

Kamp je održan u Sportskom centru „Žarkovo“, gde su osnovci imali priliku da se oprobaju u dva od ukupno sedam ponuđenih sportova: fudbalu, 3x3 fudbalu, tenisu, košarci, odbojci, tekvondu i školici sporta. Program je osmišljen tako da decu podstakne na fizičku aktivnost, timski duh i zdrav način života, a sve uz stručni nadzor trenera i sportskih pedagoga.

Na završnoj svečanosti, učesnike je pozdravio predsednik Gradske opštine Čukarica, koji je i uručio medalje svim polaznicima sportskog kapma.

“Ponosan sam što Čukarica već tradicionalno organizuje ovakve kampove koji povezuju sport, druženje i razvoj dečjih veština. Videti ovoliko osmeha i energije najbolji je dokaz da smo na pravom putu. U proteklih deset dana osnovci su pokazali kako izgleda pravi sportski duh – kroz fer plej, drugarstvo, timski rad i istrajnost. Verujem da je svako dete ponelo lepo iskustvo, možda otkrilo novi talenat, ali sigurno su svi naučili nešto važno – da sport gradi karakter, prijateljstva i zdrave navike. Hvala roditeljima na poverenju, a deci želim da nastave da se bave sportom i posle ovog kampa i da pobeđuju ne samo na sportskim terenima, već i u školi, životu i društvu“, poručio je predsednik opštine dodajuću da će od septembra meseca mališani imati priliku da u Sportskom centru „Žarkovo“ besplatno treniraju karate, džudo i kik-boks, kao i ritmičku gimnastiku i badminton u saradnji sa Institutom za ženski sport.

Ovogodišnji kamp, koji je i ovoga puta bio besplatan za sve učesnike, još jednom je pokazao važnost podrške lokalne zajednice u promociji zdravih stilova života kod najmlađih.

“Pored ovog kampa, Gradska opština Čukarica tokom avgusta meseca organizuje, već šesti put zaredom, Letnji sportsko-obrazovni kamp „Čukarica 2025“ na Adi Ciganliji. Naš cilj ostaje isti, a to je da deci osnovnoškolskog uzrasta pružimo kvalitetno i bezbedno okruženje u prirodi, gde će kroz igru, sport i edukaciju steći nova znanja, prijateljstva i lepe uspomene. Današnje generacije odrastaju u digitalnom dobu, gde fizička aktivnost sve više ustupa mesto sedenju i ekranu. Upravo zato, naša je dužnost da im ponudimo mogućnost da deo raspusta provedu na otvorenom, uz rekreaciju i druženje. Sport nije samo fizička aktivnost, on uči disciplini, timskom radu, upornosti i poštovanju. To su vrednosti koje želimo da negujemo kod naše dece”, istakao je predsednik Aritonović.

Tokom kampa na Adi Ciganliji, mališani će imati priliku da se oprobaju u brojnim sportovima poput veslanja, fudbala, košarke, odbojke, trčanja, biciklizma, ali i da učestvuju u edukativnim aktivnostima kao što su kvizovi znanja i časovi jezika.

“Posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti dece i obezbeđujemo sve uslove za njihov siguran i prijatan boravak. Pozivam sve roditelje sa teritorije opštine Čukarica da prijave svoje dete i omoguće mu da bude deo ove lepe priče. Nastavićemo i ubuduće da podržavamo ovakve inicijative, jer ulažući u sport, mi ulažemo u zdravlje, vaspitanje i budućnost naše dece”, poručio je Aritonović.

Autor: S.M.