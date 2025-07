Sutra isključenje vode u Beogradu: Ove opštine su na spisku

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra deo potrošača u gradskim opštinama Voždovac i Grocka biti bez vode zbog planiranih radova.

Od 08 do 20 sati bez vode će ostati sledeći potrošači u sledećim ulicama: Radomira Markovića (od broja 14 do 18), Milorada Miškovića, Franje Mihalića, Riste Nikolića i Bulevar JNA (brojevi 2b, 2v i 2g), navode iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Istog dana će do 14 časova bez vode biti potrošači u naseljima Kaluđerica, Vinča i Leštane zbog planiranih radova u gradskoj opštini Grocka kojoj ta naselja i pripadaju.

U Kaluđerici bez vode će biti potrošači u ulicama Filipa Kljajića, Petra Kočića, Save Kovačevića u delu od Proleterskih brigada do Brezine, Proleterskih brigada, Gračaničkoj, Beogradskoj i u Bulevaru revolucije od broja 22 do Ulice Petra Kočića.

U Vinči bez vode će biti potrošači u ulici Radmile Vukićević do broja 32. U naselju Leštane bez vode će biti potrošači u ulicama Miodraga Pešića, Miroslava Pešića, Petra Kočića, Živka Živkovića, Vladimira Rolovića, Branislava Nušića, Dušana Petrovića Šaneta, Save Kovačevića do Prvomajske i Prvomajska, kao i u Karađorđevoj ulici i na Smederevskom putu od hotela "Radmilovac" do Save Kovačevića.

Potrošači u svim okolnim ulicama mogu osetiti umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

