VIZANTIJSKI 'PLAVUŠANI' OSVAJAJU BEOGRAD: Šapić predstavio nove tramvaje, jedan kreće već sutra!

Beograđani će uskoro voziti u tramvajima kakve još nisu videli! Šapić najavio dolazak vozila "inspirisanih našom slavnom prošlošću", a prvi već kreće u saobraćaj!

- Dobrodošli na prezentaciju "vizantijsko-nemanjičkih plavušana". Ponosan sam što posle 15 godina dobijamo nove tramvaje koji potvrđuju sve ono što sam do sada govorio. Beograd zaslužuje kvalitetniji javni prevoz. Ovde se nalaze tri tramvaja, jedan je od sutra na ulicama grada. Prošao je period testitanja od dva meseca - rekao je Šapić na današnjoj konferenciji.

Šapić je kazao da su stigla tri tramvaja, a da se do kraja meseca očekuje četvrti.

- Dolaziće po tri mesečno, a to znači do Nove godine 19, a do 1. marta svih 25 tramvaja. Dugačak je 30 metara, širok 2,40. Ima veći kapacitet putnika, veći broj putnika za stajanja, snažniji motor, a težina je manja u poređenju sa španskim.

Šapić ističe i da prestonica dobija novu liniju 8 od Trošarine do Slavije.

- Ovaj prvi će biti na liniji 12 od sutra. Uvodimo i noćna vozila u naselju Altina, Plavi horizonti, Sopot, Barajevo... Nadam se da će ovo značajno podići kvalitet usluge u javnom prevozu. Nastavljamo ono o čemu sam govorio. Odlučio sam da manje govorim pa sam se fokusirao na ono što se radi i dešava. Na kraju mandata nećemo imati starije vozilo od dve-dve i po godine, rekao je Šapić.

Nikodijević: Biće nam neophodni novi autobusi, tramvaji i ovo je veliki iskorak za naš grad

- Biće nam neophodni novi autobusi, tramvaji i ovo je veliki iskorak za naš grad. Želimo da vratimo poverenje građana u GSP i da građani više koriste vozila GSP. Pored nabavke novih vozila neophodna je i izgradnja novih šina, mostova, podzemnih garaža da bi ste pratili trend razvoja, rekao je Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda.

Autor: Dalibor Stankov