ČAK 18 LINIJA GSP MENJA TRASE ZBOG HITNIH RADOVA U POŽEŠKOJ! Dobro pročitajte da ne biste autobus uludo čekali na pogrešnom mestu

Zbog najavljenih hitnih radova koje će JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvoditi od srede, 30. jula, od 9 časova, do 9. avgusta u Požeškoj ulici (na delu od Milana Kuča do Kirovljeve) doći će do zatvaranja predmetne ulice i izmene javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila javnog gradskog saobraćaja na linijama 23 (Karaburma 2 – Vidikovac) i 53 (Zeleni venac – Vidikovac) saobraćaće na sledeći način:

– u smeru prema Vidikovcu: Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – Blagoja Parovića i dalje redovno;

– u smeru prema gradu: Blagoja Parovića – Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva i dalje redovno.

Linija 37 (Pančevački most /Železnička stanica/ – Kneževac) u smeru prema Kneževcu kretaće se trasom:

Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Trgovačka i dalje redovno.

U smeru prema gradu kretaće se ulicama Požeškom, Valjevskom, Stevana Brakusa, Lješkom, Kirovljevom i dalje redovno.

Linije 49 (Banovo brdo – naselje „Stepa Stepanović”) i 607 (Banovo brdo – Aerodrom „Nikola Tesla”) će saobraćati na sledeći način:

– u smeru prema Voždovcu i aerodromu: Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva – Požeška i dalje redovno;

– u smeru prema Banovom brdu: Bulevar vojvode Mišića – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška do terminusa „Banovo brdo”.

Linije 51 (Beograd na vodi – Bele vode) i 52 (Zeleni venac – Cerak vinogradi) će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Trgovačka i dalje redovno.

Linija 57 (Banovo brdo – naselje „Golf” – Banovo brdo) saobraćaće ulicama: Požeškom, Valjevskom, Stevana Brakusa, Lješkom, Kirovljevom, Požeškom i dalje redovno.

Linije 58 (Pančevački most /Železnička stanica/ – Novi Železnik) i 88 (Zemun /Kej oslobođenja/ – Novi Železnik) će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Vodovodska i dalje redovno.

Linija 85 (Banovo brdo – Borča 3) saobraćaće sledećim trasama:

– u smeru prema Borči: Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva i dalje redovno;

– u smeru prema Banovom brdu: Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – terminus „Banovo brdo”.

Linija 87 (Čukarička padina – Banovo brdo – Čukarička padina) će saobraćati ulicama Požeškom, Valjevskom, Stevana Brakusa, Lješkom, Kirovljevom i dalje redovno.

Linija 87A (Čukarička padina – Ada Ciganlija – Banovo brdo – Čukarička padina) će saobraćati na trasi:

Kirovljeva – Požeška – Kneza Višeslava – Petra Martinovića – Beogradskog bataljona – Žarkovačka – Đorđa Ognjanovića – Endija Vorhola i dalje redovno.

Linija 560E (BAS – Barajevo) će u oba smera saobraćati na sledeći način:

Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Požeška – okretnica „Banovo brdo” – Požeška – Trgovačka i dalje redovno.

Linija E2 (Petlovo brdo – Trg republike) će saobraćati na sledeći način:

– u smeru prema gradu: Blagoja Parovića – Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva i dalje u skladu sa radovima na Trgu republike;

– u smeru prema Petlovom brdu: Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – Blagoja Parovića i dalje redovno.

Linije 37N (Trg republike – Kneževac) i 51N (Trg republike – Bele vode) saobraćaće na sledećim trasama:

– u smeru prema Kneževcu i Belim vodama: Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Trgovačka i dalje redovno;

– u smeru prema Trgu republike: Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva i dalje u skladu sa radovima na Trgu republike.

Linija 56N (Trg republike – Petlovo brdo – Rušanj) će saobraćati na sledeći način:

– u smeru prema Rušnju: Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – Blagoja Parovića i dalje redovno;

– u smeru prema Trgu republike: Blagoja Parovića – Požeška – Valjevska – Stevana Brakusa – Lješka – Kirovljeva i dalje u skladu sa radovima na Trgu republike.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta, kao i novouspostavljena: „Stanka Opsenice”, „Petra Mećave”, „Kijevska” i „Kirovljeva” (u smeru ka gradu) u Lješkoj ulici, za linije 23, 37, 49, 53, 57, 85 i 87, kao i stajalište „Valjevska” u Požeškoj ulici, neposredno ispred raskrsnice sa Valjevskom ulicom, za linije br. 23 i 53, i „Kirovljeva” (u smeru ka Vidikovcu) za linije 23, 37, 49, 53, 85 u Požeškoj ulici ispred raskrsnice sa Kirovljevom ulicom.

