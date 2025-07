Ovo je novi tramvaj GSP-a! Izašao na ulice Beograda, prva vožnja na liniji 12L (FOTO)

Novi tramvaji turske kompanije "Bozankaja", prvi od ukupno 25 koje je nabavio grad Beograd za Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) danas su i zvanično pušteni u saobraćaj na liniji 12L, koja saobraća na trasi Omladinski stadion - Most na Adi - Novi Beograd (Blok 45).

Ekipa Tanjuga imala je priliku da se vozi u premijernoj vožnji novog tramvaja i da se uveri da je reč o tramvajima koji mogu da pariraju "kolegama špancima" španske kompanije CAF, a sa kojima ih je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić uporedio na zvaničnom predstavljanju.

Šapić je za turske tramvaje rekao da mogu da prime 194 putnika naspram CAF-ovih 168, da imaju 118 stajaćih mesta, dok "španac" može 90, kao i da imaju jače motore za 25 kilovata i da im je radijus krivine 16 metara nasuprot CAF-ovih 18.

"Ovaj tramvaj može da saobraća u svim delovima grada dok CAF-ov nije mogao na liniji 2 oko Kalemegdana. Zahvaljujući ovim tramvajima koji su mnogo funkcionalniji od CAF-ovih uvešćemo i liniju 8 koja će saobraćati od Trošarine do Slavije", naveo je Šapić na jučerašnjoj promociji.

Takođe, gradonačelnik Beograda je naglasio da su do sada stigla tri tramvaja iz Turske, da je jedan od njih završio period testiranja od dva meseca.

Četvrti tramvaj bi trebalo da stigne do kraja meseca, a ostali će pristizati tempom od tri vozila mesečno, tako da bi, kako je rekao Šapić, Beograd do nove godina trebalo da ima 19 do 20 novih tramvaja iz Turske, a do 25. marta sledeće godine trebalo bi da stignu i svih 25.

U razgovoru sa prvim putnicima novog tramvaja, oni su za Tanjug rekli da su zadovolnji onim što su videli i srećni što se novi tramvaj pojavio na ulicama Beograda, ali da će ipak dati još malo vremena za krajnju ocenu.

Ono što im se najviše dopalo jeste što je tramvaj spolja i iznutra estetski privlačan, na moderan način opremljen, a bračni par Srđan i Blanka Brbarac ga je ocenio kao "evropski".

"Sasvim je solidan, uredan je, evropski tramvaj", kazao je Srđan, dok je Blanka dodala da je lepo to što novi tramvaj ima predviđena mesta za invalide i prostor za ljude u kolicima, kao i obezbeđenu protivpožarnu zaštitu.

Nikola Vuković rekao nam je da je on kako je čuo da je tramvaj pušten u saobraćaj izašao kako bi se provozao gradom i video kako će se tramvaj pokazati.

"Sviđa mi se što je tramvaj nov i što napokon mogu nečim novim da se vozim po Beogradu", kazao je Nikola i dodao da mu se svidelo to što tramvaj ima predviđena mesta za punjenja telefona i drugih manjih električnih uređaja.

Anica Ivanović izjavila je da se obradovala kada je čula da je tramvaj krenuo da saobraća i dodala je za nju on lepši i bolji nego španski model.

"Super je, baš sam se obradovala kada sam ga videla i kažem baš mom mužu: 'Voziću se novim plavim tramvajem'", kazala je Anica kroz smeh.