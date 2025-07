IZMENE U REŽIMU RADA JAVNOG PREVOZA Sledeći busevi menjaju trase u Beogradu i Mladenovcu od 31. jula do 11. avgusta - pogledajte detaljan spisak!

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je danas da će doći do izmena u režimu rada javnog prevoza u više delova glavnog grada — na Novom Beogradu od 31. jula do 5. avgusta, na Trgu republike od 1. do 11. avgusta, kao i u Mladenovcu 2. avgusta.

Vozila će na izmenjenim trasama koristiti postojeća stajališta.

U saopštenju se navodi da će tokom radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa Maršala Tolbuhina i Tošinim bunarom, od 31. jula do 5. avgusta doći do promena u radu linija javnog prevoza 18 i 78 te da će te linije u smeru ka Zemunu saobraćati na trasi Pariske komune – Studentska – Bulevar Zorana Đinđića – Tošin bunar i dalje redovno, dok će u smeru ka Banjici i naselju Medaković 3 saobraćati na svojim redovnim trasama, a linija 78 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu.

Takođe, tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Trgu republike, na delu između zona raskrsnica sa Kolarčevom, Braće Jugovića, Francuskom i Vase Čarapića, od 1. do 11. avgusta doći će do nove promene u radu linija javnog prevoza.

Tokom radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na potezu od Dečanske do Francuske, dok će smer iz/ka Kolarčevoj biti zatvoren za saobraćaj.

Linije 28, 29, 41, kao i sada, neće saobraćati, a linija 40 će, kao i sada, saobraćati na redovnoj trasi uz pojačanje, dok će linija 22A biti ukinuta.

Linija 24 će saobraćati u oba smera trasom Cara Dušana – Francuska – Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno, a linije 26 i 26N će, kao i sada, saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje u skladu sa radovima u Ulici Maksima Gorkog, dok će linija 27, kao i sada, u oba smera saobraćati sledećom trasom Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike) – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje na redovnoj trasi.

Biće uspostavljena i privremena autobuska linija 29A, zbog naknadnih radova u Ulici Vojislava Ilića, koja će saobraćati na relaciji Trg Slavija – Medaković 3, a nakon završetka radova u Vojislava Ilića ista se ukida i umesto nje će saobraćati trolejbuska linija 29L, koja će saobraćati na ovoj skraćenoj trasi Trg Slavija – Medaković 3.

Linija 31 će u smeru od Konjarnika saobraćati na trasi: Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Takovska – Svetogorska – Makedonska – Trg republike – terminus "Trg republike" – Braće Jugovića – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovno prema Konjarniku, a vozila sa ove linije će u zoni Trga republike koristiti stajališta "Trg republike" u Kolarčevoj ulici (oba smera).

Linije 37 i 44 će saobraćati, u oba smera, na trasi: Žorža Klemansoa – Francuska – Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje na redovnim trasama (u skladu sa radovima u Požeškoj ulici za liniju br. 37).

Linija 58 će, kao i sada, saobraćati u oba smera Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Takovskom, Kneza Miloša i dalje u skladu sa radovima u Požeškoj ulici.

Linija EKO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi Trg Slavija – Beograd na vodi, a linija ADA 1 će, kao i sada, u smeru ka Adi Ciganliji saobraćati ulicama Braće Jugovića, Makedonskom, Svetogorskom, Takovskom, Kneza Miloša i dalje redovno, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Kneza Miloša, Takovskom, Svetogorskom, Makedonskom, Francuskom do terminusa "Trg republike".

Linije 29N, 31N, 33N, 47N i E9 će saobraćati od terminusa "Trg republike" na trasi Braće Jugovića (Francuska u smeru ka Trgu republike) – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje na redovnim trasama.

Linije 37N, 56N, 511N i E2 će, kao i sada, saobraćati u smeru sa Trga republike, odnosno od polaznog stajališta za liniju broj 43, trasom Braće Jugovića – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje na redovnim trasama (u skladu sa radovima u Požeškoj ulici za linije br. E2, 37N i 51N), dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati na trasi: Kneza Miloša – Takovska – Svetogorska – Makedonska – Francuska do terminusa "Trg republike".

Linija 51N će saobraćati od terminusa "Trg republike" na trasi: Braće Jugovića (Francuska u smeru ka Trgu republike) – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša – Nemanjina i dalje u skladu sa radovima u Požeškoj ulici.

Linije 68N i 603N će, kao i sada, saobraćati u smeru ka Novom Beogradu i Dobanovcima sa stajališta "Trg republike" – polazno za liniju br. 27, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati ulicama Dečanskom, Braće Jugovića, Francuskom do stajališta "Trg republike".

Linija 75N će u smeru ka Trgu republike saobraćati na trasi: Zeleni venac – Terazijski tunel – Dečanska – Makedonska – terminus "Trg republike" do dolaznog/polaznog stajališta "Trg republike" (#603), koje u redovnom režimu koriste linije br. 27, 15N, 27N i 704N, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Braće Jugovića – Terazijski tunel i dalje redovno.

Linije 202N i 301N će, kao i sada, saobraćati sa Trga republike trasom: Braće Jugovića – Makedonska – Svetogorska – Majora Ilića – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati na trasi: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Francuska do terminusa "Trg republike".

Linija 304N će, kao i sada, saobraćati sa Trga republike ulicama Braće Jugović, Makedonskom, Svetogorskom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati Francuskom ulicom do terminusa "Trg republike".

Tokom izmene režima saobraćaja, privremeno će biti ukinuta autobuska stajališta "Trg republike" (šifra st. #532), "Terazije" (šifra st. #195), "RK Beograđanka" (šifra st. #197) i "Trg Slavija" (šifra st. #199) – smer ka Trgu Slavija, kao i "Trg Slavija" (šifra st. #200), "RK Beograđanka" (šifra st. #198), "Terazije" (šifra st. #196) i "Trg republike" (šifra st. #533) – smer ka Trgu republike.

Privremeno će biti izmešteno autobusko stajalište "Trg republike" (šifra st.#3031 – smer ka Dečanskoj ulici), na poziciju koja se nalazi oko 20 metara posle redovne.

Osim toga, tokom obeležavanja Dana opštine Mladenovac ispred zgrade ove opštine u Ulici Janka Katića, na delu između ulica Kralja Petra I i Kralja Aleksandra Obrenovića, 2. avgusta od 16 do 21 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom održavanja manifestacije doći će do zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, pa će vozila sa linija 4191, 4192, 4193, 4194 i 4199C, umesto Ulicom Janka Katića, saobraćati izmenjenim trasama.

Vozila na liniji 4191 u smeru B će ići trasom Kralja Petra I – Nikole Pašića – Braće Badžak – Vitomira Bogdanovića – Burze – Kosmajska – Kralja Aleksandra Obrenovića – Janka Katića i dalje redovnom trasom, a vozila na liniji 4192 će se kretati trasom Kralja Petra I – Nikole Pašića – Braće Badžak – Vitomira Bogdanovića – Burze – Kosmajska – Kralja Aleksandra Obrenovića – Janka Katića i dalje redovnom trasom.

Takođe, vozila na liniji 4193 kretaće se trasom Kralja Petra I – Nikole Pašića – Braće Badžak – Vitomira Bogdanovića – Burze – Kosmajska – Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnom trasom, a vozila na liniji 4194 će saobraćati trasom Kralja Petra I – Nikole Pašića – Braće Badžak – Vitomira Bogdanovića – Burze – Kosmajska – Kralja Aleksandra Obrenovića – Janka Katića i dalje redovnom trasom, dok će vozila na liniji 4199C, vozila će saobraćati skraćeno od stajališta "Mladenovac /centar/".

