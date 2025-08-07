PRIVREMENO SE UKIDA JEDNA LINIJA TROLE U BEOGRADU: Za vikend radovi u centru grada, evo šta je alternativa

Zbog hitnih radova na slivničkoj vezi u Ulici Jaše Prodanovića kod broja 3, od 8. do 9. avgusta doći će do zatvaranja predmetne saobraćajnice, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila javnog prevoza će zbog svega navedenog saobraćati na sledeći način: privremeno se ukida trolejbuska linija 40, privremeno se uspostavlja autobuska linija 40A (Zvezdara–Banjica), koja će u oba smera saobraćati ulicama Cvijićevom, Takovskom i dalje trasom trolejbuske linije 40.



Noćna autobuska linija 304N će u oba smera saobraćati ulicama Cvijićevom, Takovskom i dalje redovnom trasom.

Autor: D.B.