LISICA NA NOVOM BEŽANIJSKOM GROBLJU: Nesvakidašnja situacija, divlja životinja bez straha, na nekoliko metara od dece

Izvor: Novosti, Foto: Instagram.com/moj_beo_grad ||

Na Novom bežanijskom groblju juče su posetioci uočili između grobova - lisicu.

Pretpostavlja se iz oblžnjih šuma spustila u grad u potrazi za hranom.

- Ide od groba do groba, verujemo u potrazi za hranom, a u pozadini se čuje dečji glas koji je doziva "lijo, lijo" - ispričali su za medije ljudi koji su u tom trenutku bili na groblju.

Iako važi za lukavu i veoma opreznu životinju, koja se kreće i lovi uveče, u ovoj poseti lisica se nije uplašila ljudi i nije pobegla, kao što je obično slučaj. Lovci su u više navrata upozoravali da lisice koje ne beže od ljude predstavljaju prikrivenu pretnju i savetuju da im se u tim situacijama ne prilazi.

Podsetimo, ovo nije prvi put da su lisice viđene u ovom delu grada. Kada su veoma visoke temperature, Beograđani su ih ranije viđali u večernjim satima pored kontejnera u potrazi za hranom.

