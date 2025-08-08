AKTUELNO

BEOGRAĐANI, PAŽNJA! Oglasio se MUP u vezi sa uklanjanjem BOMBE sa Beograda na vodi, PRATITE OVA UPUTSTVA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, sutra, u subotu 9. avgusta, u 7 časova, počeće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu "Beograda na vodi", saopšteno je iz MUP-a.

Istovremeno, pozivaju se građani koji žive u okolini gradilišta da se evakuišu u periodu od 6 do 9 časova i da uklone svoja parkirana vozila.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta 'Beograda na vodi', kod Tržnog centra 'Galerija' i zgrada u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u subotu u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je preporuka da, ukoliko to nije izvodljivo, otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

Preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona, od ugla sa Ulicom vožda Đorđa Stratimirovića, da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do večeras u 22 časa, a u suprotnom će vozila biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu.

Lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi, kao i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi postupak uklanjanja i uništavanja bombe protekao bezbedno i u najkraćem mogućem roku.

