PINK.RS SAZNAJE! Uspešno uklonjena BOMBA teška 500 kilograma sa OVE lokacije u Beogradu - Ministar Dačić otkrio SVE DETALJE (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije uklonili su avio-bombu britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata pronađenu u Ulici Nikolaja Kravcova na gradilištu "Beograda na vodi"

Trenutno se ona transportuje ka mestu gde će biti bezbedno uništena uništena u Deliblatskoj peščari.

Na delovima puta kuda prolazi kamion sa bombom, biće periodično obustavljen saobraćaj.

Na licu mesta je bio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Što se tiče građana, ovo je bila najvažnija faza. U pitanju je bila bomba od 500 kilograma sa više od 200 kilograma eksploziva i predstavljala je veliku opasnost za građane. Nažalost, Beograd je više puta bio izložen bombardovanju i često pronalazimo ostatke tih ratova. Njeno uništenje će biti malo posle 09:00 časova - rekao je Dačić.

U akciji je učestvovalo 107 pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, 27 vozila i jedno motorno vozilo saobraćajne policije.

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma.

Autor: Iva Besarabić