Isključenje vode u centru Beograda: Radovi kreću u ponedeljak

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" upozorava građane da će u ponedeljak, 11. avgusta doći do prekida vodosnabdevanja na teritoriji beogradske opštine Stari grad.

Ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" izvodiće planirane radove na vodovodnoj mreži.

Cetinjske ulice, od Hilandarske do Bulevara despota Stefana, kao i u delu Bulevara despota Stefana, od Cetinjske do Ulice Džordža Vašingtona.

Za najnužnije potrebe, na teritoriji Starog grada obezbeđene su auto-cisterne sa pijaćom ovodom, uprkos tome, apeluje se na potrošače da pripreme neophodne zalihe.

Autor: Iva Besarabić