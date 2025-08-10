MUP UPUTIO HITAN APEL BEOGRAĐANIMA! Ovo nikako ne radite, strogo je ZABRANJENO

Ukoliko upravljate plovilom na teritoriji grada Beograda, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje da je zabranjeno glisiranje na određenom plovnom putu reke Save i Dunav.

"Na reci Sava od nultog do osmog kilometra, tačnije od ušća reke Save u Dunav, do gornjeg špica Ade Međice i na reci Dunav, od 1170. do 1173. kilometra, zabranjeno je glisiranje", saopštio je MUP.

Važan apel MUP-a

Ranije, MUP je takođe apelovao da se, uz dozvolu, spretnost i veštinu za sigurnu vožnju čamaca i glisera, ali i bezbednost svih putnika na plovilu, vozači pridržavaju sledećih saveta.

Pa tako, ljubitelji čamaca, glisera, brodova i ostalih plovila moraju da poseduju sledeće stavke:

- prsluke za spasavanje

- komplet prve pomoći

- protivpožarni aparat

- veslo

- sidro

- kanap od 25 metara

Kako se ističe, važno je pre svake upotrebe proveriti da li je plovilo ispravno i registrovano!

Ne sidrite na plovnom putu

"Nikada ne sidrite čamac na plovnom putu, time ugrožavate sebe i druge", apeluje MUP.

Poštujte pravila vožnje na vodi

Ista pravila kao i kod motornog vozila, važe i kod plovila.

"Zapovednik plovila mora da ima stručni ispit za upravljanje motornim čamcem", ističe MUP.

"U čamac bez alkohola i narkotika, poštujte saobraćajne propise. Ne glisirajte i vozite umerenom brzinom", dodaju.

Autor: Iva Besarabić