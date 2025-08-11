AKTUELNO

Beograd

KO DANAS OSTAJE BEZ STRUJE U BEOGRADU? Pogledajte ceo spisak ulica i opština – radovi počinju od 08:30!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Građani nekoliko beogradskih opština danas će privremeno ostati bez električne energije zbog najavljenih radova koje sprovodi Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Isključenja su planirana od 08:30 časova, a obuhvatiće sledeće opštine:

Palilula

Voždovac

Novi Beograd

Obrenovac

Sopot

Mladenovac

Surčin

Lazarevac

Razlog za prekid u snabdevanju električnom energijom su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, čiji je cilj unapređenje stabilnosti i pouzdanosti sistema.

Građanima se savetuje da se na vreme pripreme za privremene prekide u napajanju, posebno oni koji rade od kuće ili koriste električne uređaje koji zahtevaju konstantan izvor energije.

Detaljan spisak ulica i termina isključenja po opštinama dostupan je na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Struja

#elektrodistribucija

#isključenja

#opštine

#radovi

POVEZANE VESTI

Beograd

Danas više beogradskih opština bez struje! Pogledajte da li ste na spisku

Beograd

ISKLJUČENJA STRUJE U 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Danas počinju već od 8 sati, a OVO je detaljan spisak ulica

Beograd

ISKLJUČENJA VEĆ POČELA: U ovih 6 beogradskih opština danas neće biti struje, pogledajte detaljan spisak ulica

Beograd

RADOVI U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA, ISKLJUČENJA STRUJE POČINJU OD 8.30: Ovo je kopletan spisak ulica

Beograd

DANAS ISKLJUČENJA U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Kreću u 8 sati, evo detaljnog spiska ulica koja će ostati bez struje

Društvo

Ova opština danas ostaje bez struje! EDS objavila detaljan spisak