KO DANAS OSTAJE BEZ STRUJE U BEOGRADU? Pogledajte ceo spisak ulica i opština – radovi počinju od 08:30!

Građani nekoliko beogradskih opština danas će privremeno ostati bez električne energije zbog najavljenih radova koje sprovodi Elektrodistribucija Srbije (EDS).

Isključenja su planirana od 08:30 časova, a obuhvatiće sledeće opštine:

Palilula

Voždovac

Novi Beograd

Obrenovac

Sopot

Mladenovac

Surčin

Lazarevac

Razlog za prekid u snabdevanju električnom energijom su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, čiji je cilj unapređenje stabilnosti i pouzdanosti sistema.

Građanima se savetuje da se na vreme pripreme za privremene prekide u napajanju, posebno oni koji rade od kuće ili koriste električne uređaje koji zahtevaju konstantan izvor energije.

Detaljan spisak ulica i termina isključenja po opštinama dostupan je na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

Autor: Dalibor Stankov