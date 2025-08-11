KO DANAS OSTAJE BEZ STRUJE U BEOGRADU? Pogledajte ceo spisak ulica i opština – radovi počinju od 08:30!

Građani nekoliko beogradskih opština danas će privremeno ostati bez električne energije zbog najavljenih radova koje sprovodi Elektrodistribucija Srbije (EDS).
Isključenja su planirana od 08:30 časova, a obuhvatiće sledeće opštine:
Palilula
Voždovac
Novi Beograd
Obrenovac
Sopot
Mladenovac
Surčin
Lazarevac
Razlog za prekid u snabdevanju električnom energijom su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, čiji je cilj unapređenje stabilnosti i pouzdanosti sistema.
Građanima se savetuje da se na vreme pripreme za privremene prekide u napajanju, posebno oni koji rade od kuće ili koriste električne uređaje koji zahtevaju konstantan izvor energije.
Detaljan spisak ulica i termina isključenja po opštinama dostupan je na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.
Autor: Dalibor Stankov