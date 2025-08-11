Nove izmene saobraćaja u centru Beograda od danas: Zatvaraju se ulice i Pionirski park garaža - Evo gde ne smete da krenete!

Građane prestonice od danas očekuju nove izmene saobraćaja u samom centru Beograda zbog završne faze radova u gradskoj zoni, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

U periodu od 11. do 18. avgusta, biće zatvorene ulice i saobraćajne trake, a očekuju se i dodatne gužve.

Gde se sve zatvara saobraćaj?

Kolarčeva ulica ostaje zatvorena, kao i relacija do Trga Nikole Pašića

Vozila iz Prizrenske ulice moći će da nastave Balkanskom ulicom, ali neće imati pristup Terazijama

Na Trgu republike i u Francuskoj ulici režim ostaje isti kao u prethodnoj fazi

U nastavku Ulice Terazije i Ulice kralja Milana (do Ulice kneza Miloša) zatvaraju se dve saobraćajne trake, dok će se saobraćaj u preostalim trakama odvijati dvosmerno.

Garaža Pionirski park van funkcije

Tokom trajanja radova, garaža Pionirski park u Ulici Dragoslava Jovanovića neće biti dostupna korisnicima, pa se savetuje korišćenje alternativnih parking opcija.

Kada se završava?

Od 18. avgusta počinje završno asfaltiranje, koje će trajati do 23. avgusta, kada se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja u ovom delu grada.

