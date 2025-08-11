ZAVRŠENA DRAJZEROVA ULICA U BEOGRADU Postavljena nova signalizacija, uskoro puštanje dve autobuske linije

Sve ulice u Beogradu od jutros su prohodne za saobraćaj, a prema rečima dispečera u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) završeni su radovi u Ulici Teodora Drajzera.

Očekuje se da tokom prepodneva ekipe Beograd puta uklone signalizaciju postavljenu tokom radova da bi linije gradskog prevoza 94 i 49 mogle ponovo da saobraćaju redovnim trasama.

Kako je ranije najavio menadžer Grada Beograda, Miroslav Čučković, obnovljena Drajzerova ulica će biti šira u odnosu na prethodni period i imaće novu signalizaciju koja je uslovna u odnosu na period dana i u odnosu na to kako brojači saobraćaja pokažu u kom pravcu ide veća gužva.

Kako je Tanjugu rečeno, od jutros nema saobraćajnih gužvi i zastoja i javni prevoz se odvija bez značajnijih poteškoća.

Kada se ponovo uvodi saobraćaj kroz centar?

Radovi na Terazijama i Trgu Republike još nisu gotovi. Prema najavama, oni će trajati do 18. avgusta, kada počinje finalno asfaltiranje, a očekivani završetak – uključujući asfalt – je predviđen za 23. avgust.

Tokom radova, javni prevoz je prilagođen:

Trolejbusi saobraćaju do Slavije, a linija 31 ide preko Nemanjine ulice i Kneza Miloša.

Tokom ranijih faza radova, trolejbuske linije 28 i 41 bile su ukinute, dok je linija 29 skraćena do Slavije (oznaka 29L), a linija 40 je pojačana.

Autor: Dalibor Stankov