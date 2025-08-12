TEŠKA NOĆ ZA HRONIČNE BOLESNIKE Lekari imali pune ruke posla: Više od 120 intervencija Hitne pomoći

Tokom protekle noći u Beogradu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše povređena, potvrđeno je za Tanjug u službi Hitne pomoći.

Prema informacijama nadležnih, ekipe Hitne pomoći imale su 121 intervenciju, od čega je 20 bilo na javnim mestima.

Uprkos nesreći, situacija je tokom noći bila pod kontrolom, a povređena osoba je zbrinuta na licu mesta i prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Osim saobraćajne nezgode, beogradska Hitna pomoć imala je pune ruke posla sa hroničnim bolesnicima, koji su se najviše javljali zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, što je uobičajeno za ovako visoke temperature i vremenske prilike.

Beograđani, budite oprezni – kako u saobraćaju, tako i zbog zdravstvenih rizika koji prate toplotne talase. Hitna pomoć je i dalje u pripravnosti, a građanima se savetuje da redovno uzimaju terapiju, rashlađuju prostorije i izbegavaju fizički napor tokom najtoplijeg dela dana.

Autor: Dalibor Stankov