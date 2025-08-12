DANAS BEZ VODE DEO OVE OPŠTINE U BEOGRADU: Spremite zalihe, slavine suve do 14 sati!

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će zbog planiranih radova danas i sutra neki delovi Beograda ostati bez vode, pa se građanima savetuje da na vreme obezbede zalihe za piće i osnovne potrebe.

DANAS – BEZ VODE DEO VOŽDOVCA

U utorak, 12. avgusta, do 14 časova bez vode će biti potrošači u gradskoj opštini Voždovac, tačnije u sledećim ulicama:

Bulevar JNA

Marije Mirčetić

Kolonija

Radomira Markovića (u delu od Kolonije do Bulevara JNA)

SUTRA – ISKLJUČENJE U VINČI (GROCKA)

U sredu, 13. avgusta, od jutra do 16 časova, bez vode će biti potrošači u naselju Vinča, koje pripada opštini Grocka. Voda će biti isključena u sledećim ulicama:

Dunavski do

Vinčanska

Beogradska

Vidovdanska

Miće Stojkovića

Đure Stojkovića

Potrošači u okolnim ulicama mogu očekivati smanjen pritisak vode, što takođe može uticati na normalno funkcionisanje domaćinstava.

Za najnužnije potrebe biće obezbeđena auto-cisterna sa pijaćom vodom, a iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na sve građane da na vreme pripreme zalihe vode, kako bi izbegli neprijatnosti tokom radova.

Budite spremni – bez vode se ne može! Proverite da li ste na spisku i napunite flaše na vreme.

Autor: Dalibor Stankov