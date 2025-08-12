DANAS BEZ VODE DEO OVE OPŠTINE U BEOGRADU: Spremite zalihe, slavine suve do 14 sati!

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će zbog planiranih radova danas i sutra neki delovi Beograda ostati bez vode, pa se građanima savetuje da na vreme obezbede zalihe za piće i osnovne potrebe.
DANAS – BEZ VODE DEO VOŽDOVCA
U utorak, 12. avgusta, do 14 časova bez vode će biti potrošači u gradskoj opštini Voždovac, tačnije u sledećim ulicama:
Bulevar JNA
Marije Mirčetić
Kolonija
Radomira Markovića (u delu od Kolonije do Bulevara JNA)
SUTRA – ISKLJUČENJE U VINČI (GROCKA)
U sredu, 13. avgusta, od jutra do 16 časova, bez vode će biti potrošači u naselju Vinča, koje pripada opštini Grocka. Voda će biti isključena u sledećim ulicama:
Dunavski do
Vinčanska
Beogradska
Vidovdanska
Miće Stojkovića
Đure Stojkovića
Potrošači u okolnim ulicama mogu očekivati smanjen pritisak vode, što takođe može uticati na normalno funkcionisanje domaćinstava.
Za najnužnije potrebe biće obezbeđena auto-cisterna sa pijaćom vodom, a iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na sve građane da na vreme pripreme zalihe vode, kako bi izbegli neprijatnosti tokom radova.
Budite spremni – bez vode se ne može! Proverite da li ste na spisku i napunite flaše na vreme.
Autor: Dalibor Stankov