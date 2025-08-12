AKTUELNO

Beograd

Određen kućni pritvor za preostalo dvoje privedenih u Novom Pazaru

Izvor: Fonet, Foto: Tanjug ||

Studenti u blokadi DUNP-a jutros su blokirali zgradu ove institucije kako bi izvršili pritisak na sud. Rešenja su poslata u Okružni zatvor u Novom Pazaru.

Preostaloj dvojici uhapšenih zbog napada na policiju ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) 29. jula ukinut je pritvor i zamenjen kućnim, saopšteno je danas okupljenima ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Predstavnik Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić rekao je okupljenima ispred suda da će dvojici osumnjičenih pritvor biti zamenjen za meru zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora.

Prema njegovim rečima, ta rešenja su već poslata u Okružni zatvor u Novom Pazaru i oni će, kako je naveo, biti prebačeni u toku dana.

Autor: S.M.

#Novi Pazar

#Osumnjičeni

#Pritvor

#Studenti

#blokada

POVEZANE VESTI

Politika

SPREČAVALI LJUDE DA DOĐU NA POSAO: Oglasio se MUP o protestima u Novom Pazaru i guranju sa blokaderima

Hronika

Ostaju iza rešetaka: Određen pritvor do 30 dana napadačima na policiju u Novom Pazaru

Politika

Određen pritvor do 30 dana za desetoricu uhapšenih u Novom Pazaru: Advokati ulažu žalbu

Politika

GRAĐANI ŠOKIRANI SCENAMA U NOVOM PAZARU: Borba im nije za studente, već za rušenje države! (VIDEO)

Politika

SRAMOTA: Pogledajte šta je ostalo iza blokadera u Novom Pazaru

Hronika

Dekanki Medicinskog fakulteta u Novom Sadu određen kućni pritvor: Evo za šta se sumnjiči