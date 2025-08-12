Određen kućni pritvor za preostalo dvoje privedenih u Novom Pazaru

Studenti u blokadi DUNP-a jutros su blokirali zgradu ove institucije kako bi izvršili pritisak na sud. Rešenja su poslata u Okružni zatvor u Novom Pazaru.

Preostaloj dvojici uhapšenih zbog napada na policiju ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) 29. jula ukinut je pritvor i zamenjen kućnim, saopšteno je danas okupljenima ispred Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Predstavnik Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić rekao je okupljenima ispred suda da će dvojici osumnjičenih pritvor biti zamenjen za meru zabrane napuštanja stana uz primenu mera elektronskog nadzora.

Prema njegovim rečima, ta rešenja su već poslata u Okružni zatvor u Novom Pazaru i oni će, kako je naveo, biti prebačeni u toku dana.

