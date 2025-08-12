'11. APRIL' KRCAT, APEL KUPAČIMA DA OVAKO NE ULAZE U VODU - Sva 3 bazena otvorena, ima i noćno kupanje, OVO je tačno radno vreme

Tokom leta veliki broj Beograđana spas od vrućina nalazi na nekom od gradskih bazena, a iz Sportskog centra "Novi Beograd" savetuju posetioce da ne ulaze u vodu naglo zbog velike razlike između temperature vazduha i temperature vode.

"Sportski centar 'Novi Beograd' u čijem sastavu se nalaze i bazeni SRC '11 April', rade punim kapacitetom od početka juna", rekla je za Tanjug Marina Jovanović, iz Sportskog centra "Novi Beograd - 11. april".

Radno vreme

Radno vreme otvorenih bazena za komercijalni ulaz svakodnevno je, kako je Jovanović navela, od 10 do 19 časova.

Kako je Jovanović rekla, na otvorenim bazenima, posetioci imaju mogućnost da koristite zelene površine u kojima je hladovina, ležaljke sa suncobranima ili betonske tribine.

"Sva tri otvorena bazena su u funkciji i to veliki olimpijski, srednji i mali bazen. Na otvorenim bazenima sve vreme dežuraju lekari i spasioci", rekla je Jovanović.

Takođe, na bazenima su dostupne i ugostiteljske usluge, napomenula je ona, tako da posetioci prilikom boravka mogu da se rashlade uz neko piće, sladoled ili okrepe nekim lakšim obrokom.

Važan apel svim kupačima

"Apelujemo na posetioce da prilikom boravka na otvorenim bazenima ne ulaze naglo u vodu, jer je i dalje velika razlika između spoljašnje temperature i temperature vode", istakla je Jovanović i dodala da besplatne ulaznice dobijene od Grada Beograda za korišćenje otvorenih bazena mogu se iskoristiti svakodnevno od 12 do 19 časova.



"Sugrađanima koji vole komfor preporučujemo zatvorene bazene SRC '11. April', koji su klimatizovani i rade od 6.30 sati", rekla je Jovanović.

Ona je podsetila i da zatvoreni bazeni paralelno rade na SRC "11 April", što je pogodno za sve one koji vole da plivaju u klimatizovanom prostoru, a noćno kupanje se realizuje vikendom od 21 do 23 časa.



Autor: D.B.