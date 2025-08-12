Kanađanka je imala neobično pitanje oko Beograđana, javili su se SVI i naučila je i više nego što je tražila

U jednoj od grupa koje promovišu i podstiču putovanje po Balkanu, Kanađanka Melodi postavila je jednostavno, neobično pitanje, ali dobila je i više nego što je očekivala. Javili su se ljudi iz svih delova planete jer je svako imao neki savet ili sugestiju oko posete Beogradu.

"Pitanje... Kada sam u Srbiji, da li treba da izgovorim ime glavnog grada kao Beograd ili Belgrade? Sviđa mi se prvo, ali ne znam da li će zvučati čudno ako je od Kanađanke", napisala je.

Iako je očekivala odgovore od Srba, a najviše ljudi iz Beograda, javile su se osobe iz svih delova planete.



Negativnih komentara nije bilo i svi su bili složni da su ljudi iz naše zemlje izrazito fini, blagonakloni i srdačni, tako da neće pogrešiti kako god da izgovori, te da će im se možda i više dopasti ako čuju da izgovara "na srpskom".

Tako je neplanski naučila još stvari, što oko boravka u Srbiji, što oko novih reči, što oko samog imena Beograda.

"Srbi su zaista dobar narod. Ne bi ti dosađivali kako si izgovorila. Oni su fini i voljni da pomognu na sve načine i Beograd je prijateljski naklonjen grad. Jedina stvar... Saobraćaj je čudan. Na autoputu ima malo kola, prazni su putevi, ali je u gradu gužva, ima toliko automobila i voze ih kao ludaci, kao da se trkaju jedni sa drugima, a ljudi prelaze ulice i kada je crveno na semaforu, hahaha, kao u staroj Jugoslaviji. Ali nećeš zažaliti. Beograd ili Belgrade, nije važno", napisala joj je jedna Barbara.

Drugi su odlučili da, kad je već Melodi voljna, može da nauči još neke reči na srpskom, pa je tako savladala i "hvala", "zdravo", "dobar dan" i "molim", ali tu nije bio kraj.



"Znači beo grad - Beograd", napisala joj je Nada, a Melodi joj se srdačno zahvalila jer, kako je rekla, nije to znala i to uz "hvala" na srpskom!

Autor: D.B.