STRAVIČNA GUŽVA U BEOGRADU: Od Sajma do Ade za 40 minuta, a u ovom delu grada nema gde igla da padne

Popodnevni špic napravio je stravične gužve u prestonici Srbije.

Trenutno je najveća gužva na mostu na Adi, u smeru ka Čukarici, a saobraćaj se otežano odvija.

Vozila se jako sporo kreću i u smeru Obrenovačkog puta do Sajma.

"Od Sajma do Ade mi je trebalo 40 minuta", javljaju sa lica mesta.


Kako Telegraf saznaje, uzrok gužvi nije saobraćajni udes, već mogući radovi na putu, i to u smeru ka Obrenovcu.


Slična situacija je i na Gazeli. Automobili se usporeno kreću, na ulici nema gde igla da padne.

Gužve ima i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada.

U ostalim delovima grada saobraćajnice su prohodne.

