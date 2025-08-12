BEOGRAĐANI PAŽNJA! VELIKA GUŽVA NA AUTOKOMANDI: Oko 'Marakane' laka konjica i veliki broj policije

Na popularnoj "Marakani" večeras od 21.00 čas zakazan je revanš meč Crvene zvezde i Leha u okviru 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Na Autokomandi je dva sata pred početak duela velika gužva i saobraćaj se odvija usporeno. Prisutan je veliki broj policije, a tu je i laka konjica.

Podsetimo, danas u toku dana poljski huligani demolirali su izloge radnji u Knez Mihailovoj ulici, a potom su palili baklje ispred spomenika na Trgu Repbulike.

Policija je uspela da obuzda ozloglašenu navijačku grupu.

Autor: D.B.