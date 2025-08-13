Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nezgode protekle noći u Beogradu, bez stradalih

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez većih incidenata, ali uz četiri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo smrtno stradalih, rečeno je jutros Tanjugu iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći imale su tokom noći ukupno 129 intervencija od čega je 29 bilo na javnom mestu.

Pešak, starosti 50 godina, udaren je sinoć u Ustaničkoj ulici kod broja 189 oko 20.21 čas i prevezen je u Urgentni centar Univerziteskog Kliničkog centra Srbije.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su i u slučaju još tri saobraćajne nezgode.

Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 20.35 časova na obilaznici oko Beograda kod isključenja Voždovac-Resnik, odakle je žena starosti 29 godina prevezena u Urgentni centar Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

Druge dve saobraćajne nezgode dogodile su se na Zrenjaninskom putu u 21.20 časova, nakon čega je muškarac starosti 55 godina prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, a drugo lice je pomoć dobilo na licu mesta.

U drugoj saobraćajnoj nezgodi na istom mestu povređena je žena starosti 32 godine, koja je prevezena u Urgentni centar UKCS.

Za pomoć su se najviše javljali stariji sugrađani i hronični bolesnici poput astmatičara i hipertenzičara kojima, kako navode, smetaju aktuelne visoke temperature.

Autor: A.A.