Poklon za đake prvake: 5.800 dinara i rančevi od GO Stari grad – prijave u toku!

Sjajna vest za roditelje budućih đaka prvaka na Starom gradu!

Gradska opština Stari grad ove godine uvodi novu meru podrške – pored tradicionalnih rančeva sa školskim priborom, obezbeđena je i jednokratna novčana pomoć od 5.800 dinara za svako dete koje polazi u prvi razred osnovne škole na teritoriji opštine.

Kako je potvrdio zamenik predsednika opštine Aleksandar Todorović, prijave su otvorene do 25. avgusta, a podnose se ličnim dolaskom u Uslužni centar GO Stari grad (ulaz iz Nušićeve ulice).

Za prijavu je potrebno:

Popuniti kratak formular

Priložiti očitanu ličnu kartu roditelja/staratelja

Zdravstvenu knjižicu deteta (na uvid)

Fotokopiju prednje strane platne kartice roditelja/staratelja

„Želimo da prvi školski dan deca i roditelji pamte po osmehu i sigurnosti, da znaju da nisu sami. Ovo nije jednokratna akcija, već deo naše šire politike podrške obrazovanju“, istakao je Todorović, podsećajući da je opština prethodnih godina podelila više od 2.500 rančeva, kao i da se kontinuirano ulaže u školska igrališta, radionice, letnje škole i sportske programe.

Osim lokalne pomoći, Grad Beograd i ove godine dodeljuje 20.000 dinara pomoći za sve osnovce i srednjoškolce, u četiri jednake mesečne rate. Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu, naglasila je da je ova mera pokazala izuzetan značaj za roditelje i istakla dodatne pogodnosti za porodice – besplatan ulaz na gradske bazene, besplatne vrtiće, školice engleskog jezika za predškolce i prečišćivače vazduha u svim školama i vrtićima.

Autor: Dalibor Stankov