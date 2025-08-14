AKTUELNO

Beograd

PROHODNE SVE ULICE U BEOGRADU: Prevoz redovno funkcioniše, evo kakvo je trenutno stanje nakon divljanja blokadera

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Sve ulice u Beogradu od jutros su prohodne za saobraćaj, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Javni gradski prevoz redovno funkcioniše.

Trenutno nema zastoja na gradskim saobraćajnicama niti na mostovima.

Jutarnji špic polako hvata zalet, saobraćaj je već pojačan na Gazeli, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada.

U Beogradu sve normalno funkcioniše i pored haosa koji je su juče blokaderi napravili na ulicama prestonice.

Podsetimo, blokaderi su i tokom noći nastavili da uništavaju Beograd i da divljaju po ulicama.

Oni su, nakon što su napadali građane i policiju počeli da prevrću kontejnere.

Brnabić: Puna podrška predsedniku Vučiću i pristojnim i normalnim građanima Srbije

Autor: Pink.rs

