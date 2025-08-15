OVO SIGURNO NISTE ZNALI O BEOGRADU: Grad koji je menjao ime 14 puta, pre Pariza uveo svetlo, i još uvek skriva tajne pod svojim ulicama

Beograd, večiti grad na ušću Save u Dunav, ne prestaje da intrigira svojom bogatom i slojevitom prošlošću. Malo ko zna da je davne 11890. godine imao svega 54.000 stanovnika, a da je kroz istoriju čak 14 puta menjao ime. Imena poput Singidunum, Alba Graeca, Nandorfehérvár i Beograd samo su neka od svedočanstava o mnogim carstvima i narodima koji su ovde ostavljali trag.

Iako danas deluje urbano i moderno, Beograd je u mnogo čemu bio ispred svog vremena. Električna energija uvedena je samo osam godina posle Pariza i pet godina posle Berlina, a pre mnogih svetskih metropola. Prva sijalica zasvetlela je 1893. godine, upravo na uglu Kolarčeve i Makedonske ulice, obeleživši početak nove ere za beogradske ulice.

Šetajući današnjom ulicom Cara Dušana, prolaznici možda i ne znaju da se tu nalazi najstarija sačuvana kuća u Beogradu, sagrađena još 1724. godine. Ona je nijemi svedok vremena kada je grad bio pod turskom vlašću, tokom koje je na njegovoj teritoriji postojalo čak 273 džamije. Danas je od svih njih sačuvana samo jedna – Barjak džamija, koja stoji kao podsetnik na složenu prošlost grada.

Ispod površine Beograda, takođe, kriju se brojne tajne. Ispod crkve Svetog Marka nalazi se pećina koja, iako zatvorena za javnost, budi radoznalost i podseća na to koliko toga još nije otkriveno ispod beogradskih ulica i trgova.

Nad gradom dominira Hram Svetog Save, najveća pravoslavna građevina na Balkanu i jedan od najprepoznatljivijih simbola Beograda. Njegova kupola nadvija se nad širokim platoom i simbolizuje snagu, istrajnost i duhovnost naroda koji ga je gradio decenijama.

Prvi spomenik u prestonici podignut je upravo u Karađorđevom parku, još jedan tihi podsetnik na dugu borbu za slobodu i nezavisnost. Beograd nije samo grad ravnica i reka – on leži na čak 30 brda, što mu daje jedinstvenu dinamiku i urbanistički karakter.

Beograd je mnogo više od geografskog pojma. On je složen mozaik istorije, kulture, stradanja i ponosa. Grad koji se stalno menja, ali nikada ne zaboravlja ko je i odakle je – i baš zato mu se uvek iznova vraćamo.

Autor: D.B.