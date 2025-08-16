Pune ruke posla za Hitnu pomoć: Šestoro povređenih u nesrećama u Beogradu

Šest osoba zadobilo je lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, navode iz službe Hitne pomoći.

Deset osoba je, dodaju, zbrinuto zbog protesta koji su se sinoć održali u Beogradu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 108 intervencija od kojih je 37 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari, pacijenti sa hipertenzijom i onkološki bolesnici.

Podsetimo, juče se u Ugrinovcima dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dva brata, stari 18 i 19 godina.



Autor: A.A.