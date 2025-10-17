Delovi Zemuna, Savskog venca i Zvezdare bez vode ceo dan: Pripremite zalihe na vreme

Zbog planiranih radova na vodovodnoј mreži u opštini Savski venac od 8.30 do 18 sati bez vode će biti potrošači u Oblakovskoј ulici (od Fabrisove do Veterničke), Gornjačkoј (od Oblakovske do Bulevara Franše d`Eperea), Veterničkoј (od Oblakovske do Bulevara Franše d`Eperea), Fabrisovovoј, Ulici Stanislava Biničkog, Mokranjčevoј i Zvečanskoј (od Fabrisove do Dinarske), saopšteno јe iz ЈKP-a „Beogradski vodovod i kanalizaciјa”.
Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoј mreži u opštini Zvezdara, od 8.30 do 18 časova sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Marka Oreškovića (od Dimitriјa Tucovića do Stanka Vraza), Gradištanskoј i Ulici Dimitriјa Tucovića, neparna strana (od Gradištanske do Marka Oreškovića).
Zbog stavljanja u funkciјu novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, od 9 do 22 sata vodu neće imati potrošači u Ulici cara Dušana, parna strana (od broјa 262 do Ulice Filipa Višnjića), Ulici Koste Mušickog i Pregrevici (od broјa 190 do Mušickog). Sa umanjenim pritiskom vode ostaće potrošači u Šumadiјskoј, Banatskoј, Niškoј, Ruskoј, Skopljanskoј i Zadužbinskoј ulici.
Za naјnužniјe potrebe za piјaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz „Vodovoda” apeluјu na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informaciјe, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broј 11-0-11 ili na besplatan broј telefona za sve pozive iz fiksne telefoniјe 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs, saopšteno јe iz Јavnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizaciјa”.
