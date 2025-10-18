AKTUELNO

Beograd

DELOVI 3 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima ovih beogradskih opština.

Voždovac 09:00 - 17:00

KOLUBARSKA: 2-18,1-15,19, KRIVOLAČKA: 4-6,1-3, MAKSIMA GORKOG: 112-116,145-147,151-153, MURSKA: 12-14, STEFANA PRVOVENČANOG: BB,

Novi Beograd 09:00 - 12:00

OMLADINSKIH BRIGADA: 15B-15C,31-33A,

Novi Beograd 12:30 - 14:00

ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 69a,77,

Zemun 08:30 - 14:30

AVIJATIČARSKI TRG : 2-4,1, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 26,32,39-45, KARAĐORĐEV TRG: bb,14-34C,1-9A,13, KARAĐORĐEVA: 2-6,12-14,5,19-21, KEJ OSLOBOĐENJA: bb, STEVANA MARKOVIĆA : 2-4.

Autor: D.Bošković

#3 opštine

#SPISAK

#Struja

#ulice

POVEZANE VESTI

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Spisak je dugačak, na njemu delovi čak 9 beogradskih opština

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U ČAK 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak je dugačak, proverite za svaki slučaj

Beograd

U DELOVIMA OVIH 8 OPŠTINA DANAS NEĆE BITI STRUJE: Isključenja i u strogom centru Beograda

Beograd

DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 5 OPŠTINA: Pogledajte o kojim je beogradskim ulicama reč

Beograd

DANAS BEZ STRUJE U OVIH 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Detaljan spisak, proverite da li ste na listi

Društvo

U DELOVIMA OVIH 7 OPŠTINA, DANAS NEĆE BITI STRUJE: Planirani radovi u Beogradu (spisak)