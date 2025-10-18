DELOVI 3 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica

Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima ovih beogradskih opština.
Voždovac 09:00 - 17:00
KOLUBARSKA: 2-18,1-15,19, KRIVOLAČKA: 4-6,1-3, MAKSIMA GORKOG: 112-116,145-147,151-153, MURSKA: 12-14, STEFANA PRVOVENČANOG: BB,
Novi Beograd 09:00 - 12:00
OMLADINSKIH BRIGADA: 15B-15C,31-33A,
Novi Beograd 12:30 - 14:00
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 69a,77,
Zemun 08:30 - 14:30
AVIJATIČARSKI TRG : 2-4,1, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 26,32,39-45, KARAĐORĐEV TRG: bb,14-34C,1-9A,13, KARAĐORĐEVA: 2-6,12-14,5,19-21, KEJ OSLOBOĐENJA: bb, STEVANA MARKOVIĆA : 2-4.
