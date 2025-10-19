TURBULENTNA NOĆ U BEOGRADU: U nesreći na Vidikovcu povređeno dete (6), lekari padali s nogu zbog velikog broja pijanih maloletnika, odvozili ih na trežnjenje

U beogradskom naselju Vidikovac, na raskrsnici kod Mekdonaldsa, povređeno je šestogodišnje dete u saobraćajnoj nesreći.

Prema izveštaju beogradske Hitne pomoći dete je s lakšim povredama u Tiršovoj.

Hitna pomoć je imala 128 noćnih intervencija, a veliki broj je bio zbog pijanih, posebno maloletnika koji su prebacivani na toksikologiju VMA na trežnjenje.

kad je reč om pacijentima koji su zvali od kuće među njima je najviše bilo astmatičara, hipertenzičara i psihijatrijskih pacijenata.

Autor: D.Bošković