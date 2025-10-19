Požar na Voždovcu: Porodična kuća u plamenu – vatrogasci sprečili tragediju!

Večeras je u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu izbio veliki požar u jednoj porodičnoj kući, koji je izazvao paniku među stanovnicima tog dela Beograda.

Prema prvim informacijama, nema povređenih, a kuća je evakuisana na vreme, zahvaljujući brzoj reakciji ukućana i vatrogasaca.

Na licu mesta nalaze se vatrogasne ekipe koje se bore da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne objekte. Uzrok požara još uvek nije poznat, a tačne okolnosti biće utvrđene nakon uviđaja koji sprovode nadležni organi.

Kako prenosi Blic, vatra je zahvatila čitav objekat, a snimci sa terena pokazuju dramatične prizore plamena koji preti okolini. Uprkos ozbiljnoj situaciji, veća tragedija je izbegnuta, zahvaljujući prisebnosti i efikasnosti službi.

Stanovnici Voždovca pozvani su na oprez, dok se požar ne bude potpuno lokalizovao. Očekuje se da će nadležni uskoro objaviti više informacija o uzroku i šteti.

Autor: Dalibor Stankov